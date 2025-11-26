Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

Извор:
АТВ
26.11.2025
10:17
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је након сусрета са мађарским премијером Виктором Орбаном да су одржали један успјешан и добар састанак на који су навикли у Будимпешти.
"Један добар и веома успјешан састанак на који смо навикли овдје у Будимпешти са премијером Мађарске Виктором Орбаном и његовим тимом", истакао је Додик.
Додао је да су разговарали о наставку међусобне сарадње.
"Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње који је на највишем нивоу", истакао је Додик.
Додик је истакао да су разговарали о низу економских пројеката који су у току и за које јавност већ зна.
"Такође смо разговарали и о могућем политичком развоју ситуације. Увијек је импресивно слушати Орбана и његове процјене везано за могући завршетак рата у Украјини. Развој ситуације у Европској унији као и њихове припреме које обављају везано за изборе које ће имати у априлу", рекао је Додик.
Република Српска
Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти
Истакао је да су на састанку Орбана и његов тим упознали са актуелном ситуацијом у Републици Српској.
" Упознали смо га са изборима који су одржани на бази очигледно неуставне одлуке и процеса који је био више харанга у настојању да се Српска стави у један процес дезинтеграције и дестабилизације. Ми смо успјели да дођемо у позицију да имамо те изборе за себе на којима је побиједио Синиша Каран и захвалили смо се Орбану на првој честици коју је упутио", рекао је Додик.
Осврнуо се и на чињеницу да је делегација из Српске дошла на један посебан начин што је и сам Орбан примјетио.
"Ово је била прилика да на један посебан начин будемо овдје што је примјетио и Орбан јер ми смо рекли да је ово њему дар јер овакве ситуације се не срећу често, да нас троје који смо претходних неколико мјесеци обављали или ћемо обављати функцију предсједника смо заједно што говори да смо ми тим који ће наставити заједно да ради", рекао је Додик.
Нагласио је да оно што се дешава у Републици Српској је ствар континуитета, политичког и сваког другог, а посебно континуитета високе сарадње са Мађарском страном.
"Захвални смо Мађарској за сву пажњу. Разговарали смо о новим пројектима и новим политичким процјенама. Ово је неубичајно добар састанак, пријатељски и пун повјерења", закључио је Додик.
Како Додик истиче вечерас ће се у Будимпешти одржати пријем, који Српска посвећује доброј сарадњи са Мађарском.
"Ту ће бити и министри у Влади Мађарске, као и значајни људи из културног и политичког живота саме Мађарске", рекао је Додик.
Додик је изјавио да је ово уједно била и прилика да на један посебан начин делегација Републике Српске, у којој су поред њега били вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић и новоизабрани предсједник Републике Синиша Каран, буду присутни заједно, што је примијетио и предсједник Орбан.
