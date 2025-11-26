Посланици НСРС о другом ребалансу буџета

26.11.2025
07:21
Коментари:0
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, на којој би по хитном поступку требало да буде разматран Приједлог другог ребаланса буџета Српке за ову годину, биће одржана данас у Бањалуци.
Влада Републике Српске раније је утврдила други ребаланс буџета, према којем буџетски оквир износи 6,75 милијарди КМ и за 260 милиона КМ је већи од првог ребаланса из јуна /6,49 милијарди КМ/.
Друштво
Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ
У вези с тим, буџетски приходи биће остварени у износу од 5,472 милијарде КМ и већи су за 1,2 одсто у односу на први ребаланс, док су порески приходи пет милијарди КМ и већи су за 1,7 одсто у односу на први ребаланс.
На предложеном дневном реду су и Приједлог закона о измјенама закона о извршењу буџета Српске за ову годину, који ће бити разматран по хитном поступку, као и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Српске за ову годину.
О наведеним тачкама дневног реда водиће се обједињена расправа.
Друштво
Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење
Почетак посебне сједнице, 28. по реду, почиње у 10.00 часова.
Свијет
1 д0
Република Српска
1 д0
Бања Лука
1 д0
Градови и општине
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д9
Република Српска
1 д6
Република Српска
1 д9
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму