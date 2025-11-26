Logo
Large banner

Посланици НСРС о другом ребалансу буџета

26.11.2025

07:21

Коментари:

0
Посланици НСРС о другом ребалансу буџета
Фото: ATV

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, на којој би по хитном поступку требало да буде разматран Приједлог другог ребаланса буџета Српке за ову годину, биће одржана данас у Бањалуци.

Влада Републике Српске раније је утврдила други ребаланс буџета, према којем буџетски оквир износи 6,75 милијарди КМ и за 260 милиона КМ је већи од првог ребаланса из јуна /6,49 милијарди КМ/.

odron

Друштво

Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ

У вези с тим, буџетски приходи биће остварени у износу од 5,472 милијарде КМ и већи су за 1,2 одсто у односу на први ребаланс, док су порески приходи пет милијарди КМ и већи су за 1,7 одсто у односу на први ребаланс.

На предложеном дневном реду су и Приједлог закона о измјенама закона о извршењу буџета Српске за ову годину, који ће бити разматран по хитном поступку, као и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Српске за ову годину.

О наведеним тачкама дневног реда водиће се обједињена расправа.

невријеме киша

Друштво

Циклон доноси кишу и снијег, спремите се на захлађење

Почетак посебне сједнице, 28. по реду, почиње у 10.00 часова.

Подијели:

Тагови:

NSRS

posebna sjednica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп: Русија је супериорна - Украјина мора да прихвати мировни споразум

1 д

0
Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Република Српска

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

1 д

0
Писмо Д‌једу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана

Бања Лука

Писмо Д‌једу Мразу из Бањалуке које ће промијенити празнике за 350 малишана

1 д

0
Поплаве у Бугојну

Градови и општине

Поплаве у Бугојну, вода угрозила куће

1 д

0

Више из рубрике

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Република Српска

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

1 д

0
Станивуковић и Вукановић кандидати на наредним изборима?

Република Српска

Станивуковић и Вукановић кандидати на наредним изборима?

1 д

9
Шта се десило на изборима у Приједору?

Република Српска

Шта се десило на изборима у Приједору?

1 д

6
Бојић: Ако опозиција буде тражила понављање избора, тражићемо и ми у Бијељини и Бањалуци

Република Српска

Бојић: Ако опозиција буде тражила понављање избора, тражићемо и ми у Бијељини и Бањалуци

1 д

9
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner