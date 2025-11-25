Logo
Станивуковић и Вукановић кандидати на наредним изборима?

Извор:

АТВ

25.11.2025

22:31

Коментари:

9
Станивуковић и Вукановић кандидати на наредним изборима?

Постоје ли могућност да Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике Српске, а Небојша Вукановић кандидат за члан Предсједништва БиХ? За Вукановића се још не зна.

Да ли је лидер Покрета Сигурна Српска подршком Бранку Блануши испословао своју кандидатуру на наредним изборима, не сазнаје, али анализира власник Ток ТВ Иван Бегић.

"Станивуковићу је ово дошло као кец на десетку. Могао је рећи СДС-у, хоћете моју подршку, имате моју подршку. Изађемо на изборе, ваш кандидат побиједи и супер. Вјероватно осјећајући овај сценарио, он може рећи јесте ли имали кандидата на прошлим изборима, шта сте направили. Сад ћу ја бити кандидат, па ћу вам показати шта ћу направити".

Бегић сматра да је читава ова ситуација погодовала Станивуковићевој преговарачкој моћи унутар опозиције, а ту долази и Небојша Вукановић.

"Данас сам радио интервју са господином Вукановићем који ми је изразио амбиције да буде кандидат за члана Предсједништва БиХ. Осјетио сам да би се то могло десити као реалан сценарио да Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике, а Вукановић за Предсједништво БиХ", каже Бегић.

Ivan Begić

Драшко Станивуковић

Коментари (9)
