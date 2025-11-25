Честитка стигла и из Француске: Велика побједа Карана, Додика и народа!

Извор:
АТВ
25.11.2025
20:12
Коментари:2
Велика побједа Синише Карана, велика побједа народа и Милорада Додика, рекао је француски политичар Жан-Лен Лакапел након што је кандидата СНСД-а побиједио на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
"Ово је побједа људи које се не покоравају и ово је побједа суверенитета", рекао је члан "Националног окупљања" Марин Ле Пен.
"Живјела Република Српска", рекао је он.
Belle victoire pour @sinisa_karan !— Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) November 25, 2025
C’est la victoire d’un peuple. La victoire d’un peuple qui ne se soumet pas. La victoire de la souveraineté mais aussi la victoire de @MiloradDodik 🙏.
Vive la République SRPSKA ! https://t.co/Qdk18vaa2I
Република Српска
1 д4
Република Српска
2 д9
БиХ
2 д0
Република Српска
2 д3
Република Српска
1 д4
Република Српска
2 д9
Република Српска
2 д1
Република Српска
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму