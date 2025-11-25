Logo
Честитка стигла и из Француске: Велика побједа Карана, Додика и народа!

Извор:

АТВ

25.11.2025

20:12

Коментари:

2
Фото: АТВ

Велика побједа Синише Карана, велика побједа народа и Милорада Додика, рекао је француски политичар Жан-Лен Лакапел након што је кандидата СНСД-а побиједио на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

"Ово је побједа људи које се не покоравају и ово је побједа суверенитета", рекао је члан "Националног окупљања" Марин Ле Пен.

"Живјела Република Српска", рекао је он.

Тагови:

Marin Le Pen

Синиша Каран

Милорад Додик

Француска

Коментари (2)
Тренутно на програму

