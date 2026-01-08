Logo
Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

08.01.2026

17:27

Фото: АТВ

Премијер Српске Саво Минић на церемонији свечаног отварања Централног спомен обиљежја у Бањалуци, истакао је да ли смо свјесни да смо све ове споменике градили на болу и туги, али исто тако на поносу и гордости.

"Да се поклонимо до земље див јунацима који су били спремни да положе и своје животе за Републику Српску. За ову Републику животе је дало много наших очева, браће, дјеце, синова...и то никада не смијемо заборавити. Ово је мјесто гдје треба да се клањамо тим див јунацима. Не смијемо никада да заборавимо да ни једна слобода српског народа није дошла случајно и сама, већ кроз велику жртву наших најбољих синова. Зато ће Република Српска памтити наше синове", нагласио је Минић.

Тагови:

Саво Минић

9. јануар - Дан Републике Српске

