Када ће се опозиција жалити ЦИК-у због резултата избора?

Извор:
АТВ
25.11.2025
19:10
Коментари:4
Тражимо да се понове избори у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима, слушамо након избора од опозиције. Годинама се зна да су ти градови, углавном, проблематичне тачке сваких избора.
Ове године СДС ни у Добоју нити у Зворнику није имао ниједног посматрача. Предсједник Градског одбора СДС-а Зворник нема коментар.
"Никакав коментар немам. И позиција и моји из опозиције у Зворнику смо заузели став. Мене из одбора није нико назвао, немам ништа ново рећи, нек туку сви, нек се жале нек раде шта хоће. Немам никакав коментар ни за позицију ни опозицију ни медије", каже Драгомир Васић, предсједник Градског одбора СДС-а Зворник.
Из главног одбора СДС-а поручују, још се скупљају подаци са бирачких мјеста, али пријаве за нерегуларности ће ићи ЦИК-у.
"Засигурно ће ићи захтјев од СДС-а. Ми имамо јак правни тим који ради на томе, већина материјалних доказа је већ прикупљена остају још ситнице да се нивелишу", каже Слободанка Радић, члан ГО СДС-а.
Подршку СДС има од Покрета Сигурна Српска јер они, како кажу, нису били регистровани за изборе па не могу да учествују у слању приговора.
"Сматрамо да су упозорења на неправилности прије свега у три локалне заједнице Добој, Зворник и Лакташи таквог обима и са необјашњивим резултатима да се морају предузети све легалне, законом предвиђене радње да се ти квазирезултати оспоре и изврши поновно пребројавањем и понови гласање под строжим надзором", каже Игор Радојичић, замјеник предсједника Покрета „Сигурна Српска“.
Не прихватамо приче опозиције о било каквим неправилностима, категорични су у СНСД-у.
"Одбацујемо било какву тврдњу опозиције везано за нека мјеста гдје смо ми добили значајан број гласова ми не споримо да смо у Бањалуци изгубили 14.000 гласова, али да се служимо њиховим начином пробирања ми би онда требали да кажемо тражимо поновне изборе у Бањалуци ето не тражимо нити ће се десити поновни избори у Добоју ни било гдје друго јер није било неправилности која би на то указивали", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Након што је ЦИК објавио прелиминарне резултата који показују да је Синиша Каран кандидат СНСД-а побиједио на изборима СДС-овог Бранка Бланушу, опозиција тврди да је то због тога што су резултати из Зворника, Добоја и Лакташа каснили више од три сата што, како су рекли, ствара сумњу на малверзације.
Република Српска
2 д11
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д4
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д9
Република Српска
2 д1
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму