За ово је потребно пола минута, а може да вам спаси живот

Извор:
Агенције
06.01.2026
21:24
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је данас да више од 100 возача и путника сваке године изгуби живот само зато што нису везали сигурносни појас.
То нису само бројеви и статистика, то је поразна реалност. На предњем сједишту појас користи око 85 одсто путника. На задњем сједишту - тек 20 одсто. Сваке године се открије више од 170.000 прекршаја некоришћења појаса", навео је МУП у Инстаграм објави.
Република Српска
Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству
Додаје се да сигурносни појас смањује ризик од смрти до 50 одсто на предњем сједишту, а чак до 75 одсто на задњем. Следећи пут, када будете возили, изговорите две речи- 'вежи појас'. Можда ћете некоме спасити живот... Судари се дешавају у секунди. Изговори не важе у тој секунди. Појас важи", наводи се у објави.
Најновије
Најчитаније
22
45
22
00
21
45
21
30
21
24
Тренутно на програму
20:00
Лото, Лутрија Србије
Лото
20:10
Плава књига С01 ЕП04 (12+,Р)
серијски програм
21:00
Одметница ЕП41 (12+)
хумористички програм
22:00
загонетни случајеви доктора Блејка С04 ЕП08 (12+,Р)
серијски програм
23:00
Повратак кући ЕП01 (12+)