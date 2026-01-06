Logo
За ово је потребно пола минута, а може да вам спаси живот

Извор:

Агенције

06.01.2026

Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је данас да више од 100 возача и путника сваке године изгуби живот само зато што нису везали сигурносни појас.

То нису само бројеви и статистика, то је поразна реалност. На предњем сједишту појас користи око 85 одсто путника. На задњем сједишту - тек 20 одсто. Сваке године се открије више од 170.000 прекршаја некоришћења појаса", навео је МУП у Инстаграм објави.

Милорад Додик и Род Благојевић

Република Српска

Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

Додаје се да сигурносни појас смањује ризик од смрти до 50 одсто на предњем сједишту, а чак до 75 одсто на задњем. Следећи пут, када будете возили, изговорите две речи- 'вежи појас'. Можда ћете некоме спасити живот... Судари се дешавају у секунди. Изговори не важе у тој секунди. Појас важи", наводи се у објави.

