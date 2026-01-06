Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

Извор:
06.01.2026
Замјеник предсједника Савета безбједности Русије Дмитриј Медведев објавио је божићну честитку, укључујући слику којом позива људе да се не играју са Русијом.
"Срећан Божић, руски свијете" , написао је Медведев на друштвеним мрежама, преноси РТ Балкан.
Замјеник предсједника Савјета безбједности је објаву пратио сликом Храма Христа Спаситеља, са натписом "Не играјте игре са Русијом" на енглеском језику.
С Рождеством Христовым, Русский мир! pic.twitter.com/ShiBasg79t— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 6, 2026
