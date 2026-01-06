Logo
Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

Извор:

РТ Балкан

06.01.2026

19:58

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику
Фото: Танјуг/АП

Замјеник предсједника Савета безбједности Русије Дмитриј Медведев објавио је божићну честитку, укључујући слику којом позива људе да се не играју са Русијом.

"Срећан Божић, руски свијете" , написао је Медведев на друштвеним мрежама, преноси РТ Балкан.

Замјеник предсједника Савјета безбједности је објаву пратио сликом Храма Христа Спаситеља, са натписом "Не играјте игре са Русијом" на енглеском језику.

Дмитриј Медведев

