Није крај падавинама, стижу нове

Иако је у већем дијелу БиХ хидрометеоролошка ситуација и даље сложена, за сриједу (7. јануар) су најављене нове падавине.
Очекује се нови снијег, али и киша што додатно може закомпликовати ситуацију у угроженим подручјима. Сњежне падавине и сутра очекују Републику Српску и ФБиХ, док ће на југу падати јака киша.
Ноћас и сутра ујутру јаче сњежне падавине очекују се поготово на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Падавине ће током слабити, осим на истоку гдје ће и даље падати јак снијег уз даљи пораст сњежног покривача. Очекује се од пет центиметара новог снијега на западу до 20 центиметара на истоку, у вишим предјелима на истоку понегдје и више. Јутарња температура ваздуха од минус осам до минус два, на југу од два до седам, а дневна од минус шест до нула, на југу од четири до 10 степени Целзијусових.
„Сутра се у нашој земљи очекује облачно вријеме са кишом у Херцеговини и снијегом у Босни. Послије подне и током ноћи снијег је могућ и у сјеверним подручјима Херцеговине. Висина новог сњежног покривача у источним и дијеловима централне Босне, углавном, између 10 и 20, на планинама до 35 цм. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од -8 до -2, на југу од 2 до 7, а дневна од -6 до 0, на југу од 4 до 10 °Ц, стоји у објави федералног хидрометеоролошког завода.
За Нову БХ се огласио и бх. метеролог Недим Сладић који упозорава да се нестабилне временске прилике настављају.
„Падавина не би требала бити у толиком обиљу као што је то био случај протекла два дана, али ће и даље бити јачег интензитета, што на већ постојеће проблеме може додатно погоршати ситуацију, иако се надам да до тога неће доћи", рекао је Сладић.
Стабилизација времена, према његовим ријечима, очекује се у другом дијелу седмице.
"Важно је истаћи да би падавине требале почети слабити с одмицањем овог поремећаја током другог дијела сриједе, нарочито у четвртак, када очекујемо престанак падавина и разведравање са сјеверозапада", појаснио је.
Ипак, проблем су онда ниске температуре.
"Када дође до разведравања, уз снијег на подлози, појачаће се израчавање тла. Ведра ноћ допринијеће томе да минималне температуре зрака на планинама падну испод минус 20 степени Целзијуса, док би у низинама могле досезати и до минус 15", упозорио је Сладић.
