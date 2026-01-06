Трнинић: Битно успорити проток Пиве како не би Дрина даље расла

Извор:
Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић изјавио је да је од Црне Горе затражено да се успори проток ријеке Пиве која се улива у Дрину, што је у овом тренутку веома битно како се не би повећао ниво Дрине јер сада стагнира.
Трнинић је напоменуо да је ванредна ситуација проглашена у Зворнику и на дјелу општине Фоча, гдје је дошло до поплава у појединим насељима.
Према његовим ријечима, на подручју Братунца и Зворника поплављена су викенд насеља и дио приградских, али нема веће материјалне штете.
Трнинић је навео да локални цивилни штабови за ванредне ситуације обавјештавају и упозоравају становништво.
Он је истакао да Републичка управа цивилне заштите прати ситуацију и нада се да неће доћи до већих проблема.
- Не можемо се опустити јер временске прогнозе за наредна два, три дана не иду нам на руку, али тимови су у приправности и пратићемо ситуацију - рекао је Трнинић.
Из фочанског Општинског штаба за ванредне ситуације раније су апеловали на надлежене у Хидроелектрани /ХЕ/ "Мратиње" на ријеци Пиви да хитно угасе агрегате како би се отклонила опасност од плављења Доњег Поља.
