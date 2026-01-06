Тужитељка оптужена да је путем ТикТока откривала повјерљиве информације

06.01.2026
Посебно одјељење за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда Федерације БиХ потврдио је оптужницу против тужитељке Јасминке Кнежевић (50), због основане сумње да је починила кривично дјело одавања службене тајне.
Ријеч је о кривичном дјелу из члана 388. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног закона ФБиХ, који прописује минималну казну од годину дана затвора, а максималну чак и до 10 година.
Јасминка Кнежевић је суспендована кантонална тужитељка Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, којој је МУП КС претресао канцеларију у мају прошле године.
Високи судски и тужилачки савјет БиХ је Кнежевић затим суспендовао, а сада је и потврђена оптужница против ње, према којо је у периоду од 16. до 20. маја 2025. године, као службена особа у ФБиХ, користећи друштвену мрежу ТикТок и апликацију Воцап, неовлаштеној особи доставила документе из кривичног предмета на којем је била задужена.
На тај начин је тужитељка учинила доступним нарочито повјерљиве податке који представљају службену тајну.
Оптужницом се наводи да је Кнежевић, знајући да се ради о нарочито повјерљивим информацијама у власништву Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ, без дозволе власника, неовлаштеној особи послала фотографије дијелова документације означене степеном тајности "Повјерљиво", као и дио записника о саслушању свједока из истраге, иако је знала да се ради о подацима који су законом проглашени службеном тајном и да их није била овлаштена дијелити.
- На тај начин је, свјесно и противно важећим прописима, као службена особа у ФБиХ, неовлаштено другоме учинила доступним нарочито повјерљиве податке који представљају службену тајну, чиме се основано сумња да је починила кривично дјело Одавање службене тајне из члана 388. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног закона ФБиХ - наведено је из ПОСКОК-а, преноси Кликс.
Центар за истраживачко новинарство (ЦИН) је 2021. године писао о њој, наводећи да су се након именовања против ње водила два дисциплинска поступка 2017. и 2018. године.
Тада је откривено да је стотине предмета приказивала завршеним иако то није био случај. У дисциплинском поступку се покајала и признала одговорност, уз обећање да се пропуст више неће поновити. Али се поновило.
У другом случају је као тужитељка приказала 30 предмета завршеним. Трећину тих предмета је затворила без иједне тужилачке радње, а у осталим је то радила накнадно. И тада је обећала исто.
