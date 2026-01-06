Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа

Извор:
У акцији "Сењак" полиција је ухапсила лице Л.Х. из Градишке јер се сумњичи да је починило 10 крађа.
Градишка полиција је у понедјељак и уторак (5. и 6. јануар) провела оперативну акцију "Сењак" која је била усмјерена на расвјетљавање имовинских кривичних дјела.
Л.Х. се сумњичи да је у протеклом периоду починило осам кривичних дјела тешка крађа на подручју Градишке, као и два кривична дјела тешка крађа на подручју Прњавора.
"На основу Наредбе Основног суда у Градишци извршени су претреси на двије локације које користи осумњичено лице, на подручју Градишке, којом приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела", наводе из полиције.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се против осумњиченог лица по комплетирању предмета достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.
