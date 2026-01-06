Logo
Large banner

Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа

Извор:

АТВ

06.01.2026

12:45

Коментари:

0
Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа
Фото: Уступљена фотографија

У акцији "Сењак" полиција је ухапсила лице Л.Х. из Градишке јер се сумњичи да је починило 10 крађа.

Градишка полиција је у понед‌јељак и уторак (5. и 6. јануар) провела оперативну акцију "Сењак" која је била усмјерена на расвјетљавање имовинских кривичних д‌јела.

Л.Х. се сумњичи да је у протеклом периоду починило осам кривичних д‌јела тешка крађа на подручју Градишке, као и два кривична д‌јела тешка крађа на подручју Прњавора.

"На основу Наредбе Основног суда у Градишци извршени су претреси на двије локације које користи осумњичено лице, на подручју Градишке, којом приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних д‌јела", наводе из полиције.

Зворник-поплава

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се против осумњиченог лица по комплетирању предмета достави извјештај о почињеним кривичним д‌јелима.

Подијели:

Тагови:

Крађа

ПУ Градишка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Несрећа у мјесту Мучиновац

Хроника

Двоје младих повријеђено, ватрогасци сјекли ауто да их извуку

6 ч

0
Пожар у Трапистима

Хроника

Бањалука: Одјекнула експлозија, гори трафостаница

17 ч

3
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Претреси и хапшења у Бањалуци

21 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Два удеса у Бањалуци у пар стотина метара

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner