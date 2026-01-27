Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

27.01.2026
Никола Јокић је крајем 2025. године задобио повреду кољена која је озбиљно довела у питање његову борбу за МВП признање. Прве процјене говориле су да би се могао вратити на паркет у посљедњем тренутку како би испунио минималан број одиграних утакмица неопходних за улазак у конкуренцију за индивидуалне награде, али најновије информације сугеришу другачији расплет.
Према извјештајима Шамса Шараније, српски центар је пробио првобитно предвиђени рок опоравка.
Раније је било најављено да ће његово здравствено стање бити поново процијењено четири седмице након сусрета с Мајамијем, одиграног 30. децембра, но тај период је истекао, а Јокић и даље није спреман за повратак у такмичарски ритам.
Опоравак најбољег кошаркаша данашњице продужен је за најмање још седам дана, што практично значи да су му шансе за освајање нове МВП титуле сведене на минимум, ако не и потпуно угашене.
Оно што је много важније, наводи да је Јокић у одличном стању, да се изузетно опоравља, али да очигледно ни Денвер, као ни сам Сомборац нигдје не журе са повратком по сваку цијену.
Индивидуална признања никада нису занимала Николу, па нема сумње и да је сада исти случај. Приоритет су побједе Денвера и његов повратак у најбољем свјетлу. Зато се и чека да све буде сто одсто и да најбољи на свијету прође све прегледе, па тек онда да се врати на терен.
Shams Charania says the Nuggets will re-evaluate Nikola Jokic in “about a week.”— APHoops (@APH00PS) January 27, 2026
The Nuggets play the Clippers on Friday. pic.twitter.com/KhVdVjpdVv
