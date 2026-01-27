Logo
Large banner

Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

27.01.2026

22:59

Коментари:

0
Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Никола Јокић је крајем 2025. године задобио повреду кољена која је озбиљно довела у питање његову борбу за МВП признање. Прве процјене говориле су да би се могао вратити на паркет у посљедњем тренутку како би испунио минималан број одиграних утакмица неопходних за улазак у конкуренцију за индивидуалне награде, али најновије информације сугеришу другачији расплет.

Према извјештајима Шамса Шараније, српски центар је пробио првобитно предвиђени рок опоравка.

Раније је било најављено да ће његово здравствено стање бити поново процијењено четири седмице након сусрета с Мајамијем, одиграног 30. децембра, но тај период је истекао, а Јокић и даље није спреман за повратак у такмичарски ритам.

Опоравак најбољег кошаркаша данашњице продужен је за најмање још седам дана, што практично значи да су му шансе за освајање нове МВП титуле сведене на минимум, ако не и потпуно угашене.

Мина Костић

Сцена

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

Оно што је много важније, наводи да је Јокић у одличном стању, да се изузетно опоравља, али да очигледно ни Денвер, као ни сам Сомборац нигд‌је не журе са повратком по сваку цијену.

Индивидуална признања никада нису занимала Николу, па нема сумње и да је сада исти случај. Приоритет су побједе Денвера и његов повратак у најбољем свјетлу. Зато се и чека да све буде сто одсто и да најбољи на свијету прође све прегледе, па тек онда да се врати на терен.

Подијели:

Таг:

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

Кошарка

Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

4 ч

0
Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

Кошарка

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

6 ч

0
Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

Кошарка

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

11 ч

0
Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Кошарка

Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Никад драматичније упозорење за БиХ: Сијечемо грану на којој сједимо

22

59

Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

22

57

Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

22

54

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

22

52

Промјене на тијелу које указују на недостатак витамина: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner