Logo
Large banner

Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Извор:

АТВ

26.01.2026

21:54

Коментари:

0
Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске
Фото: АТВ

Кошаркаши Студента изгубили су од Сутјеске у шестом колу АБА 2 лиге резултатом 61:103.

Гости из Никшића оправдали су улогу фаворита против младе екипе Бориса Јокановића. Од почетка утакмице успоставили су контролу и веома брзо стекли двоцифрену предност коју су увећавали до самог краја.

Најефикаснији у побједничком тиму били су Балша Живановић и Андреј Вулевић са по 16 поена, док је најефикаснији у редовима Студента био Василије Стојић са 12.

Сутјеска је сада на омјеру од пет побједа и једног пораза, док Студент на свом конту има два тријумфа и четири изгубљена меча.

Наредни противник за тим Марка Симоновића је Борац, а меч у дворани Борик на програму је у сриједу од 20 часова.

Студент своју наредну утакмицу у АБА 2 лиги игра четвртог фебруара у гостима код ТФТ Скопља.

Подијели:

Таг:

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

Кошарка

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

1 д

0
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Кошарка

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

1 д

0
Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Кошарка

Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

1 д

0
Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

Кошарка

Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Мистериозни нестанак дјечака са обале Босне: Нада која живи 40 година

22

37

Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације

22

35

Шпанија боља од Француске

22

29

Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

22

27

Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner