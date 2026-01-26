Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске

Извор:
АТВ
26.01.2026
21:54
Коментари:0
Кошаркаши Студента изгубили су од Сутјеске у шестом колу АБА 2 лиге резултатом 61:103.
Гости из Никшића оправдали су улогу фаворита против младе екипе Бориса Јокановића. Од почетка утакмице успоставили су контролу и веома брзо стекли двоцифрену предност коју су увећавали до самог краја.
Најефикаснији у побједничком тиму били су Балша Живановић и Андреј Вулевић са по 16 поена, док је најефикаснији у редовима Студента био Василије Стојић са 12.
Сутјеска је сада на омјеру од пет побједа и једног пораза, док Студент на свом конту има два тријумфа и четири изгубљена меча.
Наредни противник за тим Марка Симоновића је Борац, а меч у дворани Борик на програму је у сриједу од 20 часова.
Студент своју наредну утакмицу у АБА 2 лиги игра четвртог фебруара у гостима код ТФТ Скопља.
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму