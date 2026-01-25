Logo
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Извор:

Агенције

25.01.2026

19:45

Коментари:

0
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Утакмица између Денвера и Мемфиса у Мемфису је одложена због временских услова, јављају тамошњи медији.

Меч који је био најављен за недјељу од 21.30 неће се одржати, а ово би могао бити добар знак у МВП трку у којој српски центар учествује.

Никола Јокић доживио је повреду у мечу против Мајамија и од 30. децембра није улазио на терен. С обзиром на то да је Денвер од тада одиграо 14 мечева, а играч који жели да учествује у трци за најкорисније играча смије да пропусти свега 17 утакмица.

Према томе, најбољи НБА играч могао би да остане у трци јер је његов повратак могућ већ крајем јануара.

План прије повратка на терен био је да Јокић пропусти минимум 16 мечева, али отказана утакмица могла би му дати "луфта".

Денвер до краја јануара на програму има још три утакмице - против Детроита, Бруклина и Лос Анђелес Клиперса.

