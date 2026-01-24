Logo
Large banner

Нови велики проблем у Партизану: Тешка повреда Вање Маринковића

24.01.2026

08:47

Коментари:

0
Нови велики проблем у Партизану: Тешка повреда Вање Маринковића
Фото: KK Partizan Mozzart Bet

Вања Маринковић, капитен Партизана, доживио је тешку повреду у петак увече.

Кошаркаши Партизана су побиједили Хапоел резултатом 104:101 у Минхену и дошли до друге узастопне побједе у Евролиги.

Побједа је била спектакуларна, црно-бијели су имали -27 у трећој четвртини, а побиједили су послије продужетака у сусрету у ком се повриједио капитен Вања Маринковић и у ком су искључени Камерон Пејн и Ђоан Пењароја.

Вања Маринковић је повреду доживио у посљедњем нападу регуларног дијела, секунд прије краја утакмице, када се срушио на земљу и уз помоћ саиграча одведен је са терена.

Огласио се Партизан

Партизан се у суботу ујутру огласио са лошим вијестима, Маринковић је покидао Ахилову тетиву:

"Капитен Партизана Вања Маринковић, доживио је повреду Ахилове тетиве у завршници синоћне утакмице против Хапоела. Преглед и ултразвук у Минхену, показали су да се ради о руптури која изискује дужи опоравак. Вања ће по доласку у Београд обавити и преглед магнетном резонанцом, након чега ће бити донијета одлука о начину на који ће ова повреда бити третирана. Капитену, желимо ти брз и потпун опоравак!", написао је клуб.

Подијели:

Тагови:

Vanja Marinković

Повреда Маринковића

КК Партизан

Евролига

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

Кошарка

Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

10 ч

0
Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

Кошарка

Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

14 ч

0
Тајрик Џонс проговорио о сукобу са Гробарима

Кошарка

Тајрик Џонс проговорио о сукобу са Гробарима

1 д

0
Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

Кошарка

Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

2 д

0

Више из рубрике

Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

Кошарка

Историјски преокрет Партизана – од минус 27 до продужетка и побједе!

10 ч

0
Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

Кошарка

Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

10 ч

0
Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

Кошарка

Мијаиловић: Никад нисам чуо да тренер тражи оставку предсједника

14 ч

0
Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Кошарка

Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

10

Цијене на бањалучкој Тржници: Колико коштају јабуке, банане, кромпир, купус

09

00

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

08

56

Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

08

47

Нови велики проблем у Партизану: Тешка повреда Вање Маринковића

08

41

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner