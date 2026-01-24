Нови велики проблем у Партизану: Тешка повреда Вање Маринковића

24.01.2026
08:47
Коментари:0
Вања Маринковић, капитен Партизана, доживио је тешку повреду у петак увече.
Кошаркаши Партизана су побиједили Хапоел резултатом 104:101 у Минхену и дошли до друге узастопне побједе у Евролиги.
Побједа је била спектакуларна, црно-бијели су имали -27 у трећој четвртини, а побиједили су послије продужетака у сусрету у ком се повриједио капитен Вања Маринковић и у ком су искључени Камерон Пејн и Ђоан Пењароја.
Вања Маринковић је повреду доживио у посљедњем нападу регуларног дијела, секунд прије краја утакмице, када се срушио на земљу и уз помоћ саиграча одведен је са терена.
Партизан се у суботу ујутру огласио са лошим вијестима, Маринковић је покидао Ахилову тетиву:
"Капитен Партизана Вања Маринковић, доживио је повреду Ахилове тетиве у завршници синоћне утакмице против Хапоела. Преглед и ултразвук у Минхену, показали су да се ради о руптури која изискује дужи опоравак. Вања ће по доласку у Београд обавити и преглед магнетном резонанцом, након чега ће бити донијета одлука о начину на који ће ова повреда бити третирана. Капитену, желимо ти брз и потпун опоравак!", написао је клуб.
Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković, doživeo je povredu ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu, pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 24, 2026
Vanja će po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom… pic.twitter.com/Zgs4LIlDhD
Најновије
Најчитаније
09
10
09
00
08
56
08
47
08
41
Тренутно на програму