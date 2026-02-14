Logo
У Српској рођено 27 беба

14.02.2026

08:21

У Српској рођено 27 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 14 дјевојчица и 13 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Бијељини и Добоју по шест, у Градишци, Приједору и Зворнику по двије, а у Фочи једна беба, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и четири дјечака, у Бијељини и Добоју по три дјевојчице и три дјечака, Зворнику и Градишци по једна дјевојчица и дјечак, Приједору двије дјевојчице, а у Фочи један дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у Требињу, Невесињу, Источном Сарајеву

