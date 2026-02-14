У Српској рођено 27 беба

14.02.2026
08:21
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 14 дјевојчица и 13 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Бијељини и Добоју по шест, у Градишци, Приједору и Зворнику по двије, а у Фочи једна беба, речено је Срни у породилиштима.
Градови и општине
Занимљива порука залијепљена на вратима продавнице у Градишци
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и четири дјечака, у Бијељини и Добоју по три дјевојчице и три дјечака, Зворнику и Градишци по једна дјевојчица и дјечак, Приједору двије дјевојчице, а у Фочи један дјечак.
У протекла 24 часа порођаја није било у Требињу, Невесињу, Источном Сарајеву
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
55
09
53
09
50
09
44
09
38
Тренутно на програму