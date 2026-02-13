Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

Извор:
Курир
13.02.2026
22:50
Коментари:0
У вријеме црквених празника увијек се јавља једна дилема код свих верника - хоћемо ли навући гњев свеца чији се дан обиљежава ако, на примјер, ушијемо или оперемо нешто.
И свако кога питамо рећи ће нам да ни случајно ништа не радимо на црвено слово, јер ћемо иначе проћи лоше - сваки посао обиће нам се о главу.
Здравље
Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам
Српска православна црква у петак обиљежава Светог Трифуна, који је у црквеном календару означен црвеним словом.
Уједно ове године на исти датум падају и зимске задушнице.
Свештеник Стеван Стефановић открива да су вјерници посебно забринути за вријеме црквених празника и сви исту ствар - да ли смију да укључе веш-машину.
"На сваки црквени празник бивам претрпан порукама са питањима да ли се за велике празнике сме укључивати веш-машина или не", каже он и додаје:
"Отрован високом, салонском теологијом, као студент сматрао сам да је ово питање потпуно безначајно и сувишно. Међутим, пракса ме је демантовала. Оно што сам прије двадесет година називао сеоским проповиједима, данас су и најчешће теме и мојих бесједа".
Свештеник је зато одлучио да овај проблем ријеши једном за свагда.
Он своје излагање започиње ријечима:
"Ако консултујемо било ког светитеља током дуге историје Цркве, сви ће вам рећи једногласно да за црквене празнике не треба радити. Откуд то? Да ли наш Бог благосиља неред или му прија да у његову част не радимо ништа?".
Отац Стеван даље подсећа на четврту Божју заповијест у којој се наводи:
"Сјећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и сврши све послове, а седми дан је одмор Господу Богу твојему".
Култура
Преминула Љиљана Павић, ауторка највољенијих српских серија
Међутим, он објашњава да бисмо ово разумјели морамо да схватимо причу о седмом дану.
"Сама прича о седмом дану је јако важна. Све мјере које данас користимо су резултат космичких појава. Двадесет четири часа је период за који се Земља окрене око своје осе, мјесец је везан за циклус Мјесеца, једна година је период колико је потребно Земљи да обиђе пун круг око Сунца. Све сем седмице. Седмица нема космички основ".
Он даље објашњава да су кроз векове људи покушавали да промијене овај поредак, али безуспјешно. Седмица је вријеме најлогичније и најбоље за човјеково организовање рада и одмора.
Објашњавајући шта седмица значи у Светом писму указује да многи заборављају да први дан у седмици ије понедјељак, него недјеља. Господ је све што постоји створио у шест периода, односно шест дана.
"Шести дан почину од дјела својих - каже Свето писмо. Међутим, и овдје постоји важна ствар коју треба истаћи. Седми дан је субота. Недјеља је први дан, дан сунца, дан свјетлости, први дан стварања, дан у ком Бог ствара свјетлост", каже он и додаје:
"Господ у овај дан и васкрсава, и ми хришћани данас празнујемо овај дан, недјељу, не јер је то седми дан старозавјетних Јеванђеља, већ јер је то дан у коме је Господ васкрсао, а Васкрс је исходишна тачка нашег живота и наше вјере".
Он даље објашњава да Господ није спавао седми дан, већ да се у симболичкој равни асоцира на Велику суботу, дан у коме је онај који је створио свијет у гробу и почива.
Како се хришћанство ширило, тако се око Цркве окупљало много људи, посебно када је хришћанство постало државна религија. Људи су из разних разлога и побуда примали хришћанску вјеру, па је било много оних који нису били искрени, већ су улазили у Цркву због користи.
Тенис
Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је
"Посљедица брака Цркве и државе била је та да су вјерни почели да изостају са литургија, што буквално никада у најранијој историји Цркве од готово четири стотине година није био случај. Чак је постојало правило, канон, да онај ко пропусти 3 недјељне литургије и не причести се на њима, бива аутоматски искључен из Цркве. Замислите када би данас примијенили ово правило, ко би опстао?"
Један од најчешћих изговора што не долазе био је да имају обавезе.
"Тако се и византијско законодавство умијешало и донијело државни закон да је забрањен сваки рад недјељом и за вријеме празника. Дакле, ријеч је о државном, а не Црквеном закону. Чак је у одредби овог закона напоменуто да су пољопривредници искључени и ослобођени од овог закона, те да не подлијежу казнама, јер постоје послови који они морају да обављају невезано за празнике, нпр. скупљање сијена".
И тако је настала забрана да се на црвено слово не ради.
Отац Стеван каже да га наш народ данас подсјећа на старозавјетне Јевреје.
"Данас, мене мој народ неодољиво подсјећа на старозавјетне Јевреје, који су стално прозивали Христа зашто ради у суботу и тиме константно крши Четврту Божју заповијест. Данас, Срби не знају ко је Свети Илија, кад је живио, зашто се слави и празнује, али знају да се за празник не ради. Све остале димензије празника смо заборавили осим ове. Дакле, гријех није радити, већ не доћи на литургију, јер смо тако све остало ставили испред вјере. Дакле перите када је црвено слово слободно, не перете на руке, пере машина, ваше је да дођете у Цркву и причестити се, по томе се познаје да смо хришћани. Поставивши било који приоритет ван Цркве, промашили смо наше назначење".
Најновије
Најчитаније
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Тренутно на програму