Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам

13.02.2026
22:44
Коментари:0
Многи вјерују да је метаболизам главни кривац за промјене у тјелесној тежини и да његов рад може značajno да се убрза посебном исхраном или суплементима.
Иако метаболизам покреће кључне процесе у тијелу – од дисања и варења до пумпања крви – не можемо га у потпуности контролисати. Ипак, одређене навике могу га подржати или нарушити. Нутриционисти истичу да су свакодневне прехрамбене одлуке пресудне за метаболичко здравље.
Навика број један коју треба прекинути ради бољег метаболичког здравља јесте недовољан унос хране. До тога може доћи намјерно, на примјер због рестриктивне дијете или жеље за мршављењем, али и ненамјерно, усљед прескакања оброка или претераног вјежбања.
"Замислите своје тијело као аутомобил. Ако у њега не сипате довољно горива, престаће да ради. Баш као што ваш аутомобил не може да вози са празним резервоаром, тако не може ни ваше тијело да функционише", објашњава нутриционисткиња Елизабет Шо за сајт Итинг вел (EatingWell). Мањак "горива" може да има бројне здравствене посљедице.
Метаболизам је скуп процеса у тијелу који омогућавају искоришћавање хранљивих материја из хране, а како каже Елизабет Шо: "Свака ћелија у тијелу учествује у метаболизму како би обезбиједила енергију за свакодневне активности". Када уносимо премало калорија, тијело нема довољно енергије за обављање свих својих функција.
Друштво
Сви причају о свадби у цркви Светог Илије: Младенци главна тема
Дијететичарка Каролин Томасон упозорава: "Недовољан унос хране, односно уношење мање калорија него што их ваш метаболизам дневно сагоријева, може бити штетно јер ће се тијело с временом прилагодити и почети да троши мање калорија".
Поред тога, ограничавање калорија може повећати ниво кортизола, познатог као хормон стреса, што успорава нормалне функције тијела, укључујући и метаболизам.
Повишен стрес повезан је са осјећањем анксиозности, немирним сном и већом вјероватноћом избора мање хранљивих намирница. Зато нутриционисткиње савјетују редовне оброке и уравнотежен тањир, који укључује угљене хидрате, протеине и масти, како би се обезбиједила стабилна енергија и подржао рад метаболизма.
Здравље
9 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Тренутно на програму