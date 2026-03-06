Мићин за АТВ: Желимо да спријечимо систем паралелног такмичења и руковођења

Аутор:АТВ
06.03.2026
22:20
Осјетили смо дужност и обавезу да на неки начин да спријечимо стварање паралелног система такмичења и паралелног система руковођења, рекао је за АТВ Саша Мићин предсједник Пливачког савеза Републике Српске.
"Наиме 2023. године када сам именован на мјесто предсједника Пливачког савеза тј. предсједника Управног одбора, одређен број клубова међу којима је Олимп и 22. Април су организовали по нама нелегалну скупштину гдје је у том моменту било пријављено неких 5 или 6 клубова. Ми сматрамо да су то фиктивни клубови из више разлога", каже Саша Мићин предсједник Пливачког савеза Републике Српске.
У једном дану основано је 5 или 6 фиктивних клубова који су служили томе да се помоћу њиховог гласа одржи нелегална Скупштина. Занимљиво је да је Основни суд Бањалуци прихватио такву одлуку у само једном дану, при чему је било елемената фалсификовања потписа након чега је услиједила кривична пријава против судије Основног суда, појашњава Мићин.
"Већина клубова је поштовала ту нелегалну одлуку иако смо благовремено упутили жалбу и отприлике тај спор је трајао негдје око двије и по године. Он је завршен крајем 2025. године, гдје је Основни суд вратио стање у првобитно стање, враћен сам као одговорно лице Управног одбора Пливачког савеза Републике Српске јер у те двије и по године био именован други човјек", каже Мићин.
Проблеми су кулминирали са пливачким митингом "Српска опен" који долази у термину који није био предвиђен од стране легалног и тренутно важећег Управног одбора али излази у термину Пливачког савеза БиХ без сагласности и знања пливачког савеза Републике Српске. У календару пливачког савеза БиХ пише да је организатор митинга пливачки савез Републике Српске, додаје Мићин.
"Осјетили смо дужност и обавезу да на неки начин да спријечимо стварање паралелног система такмичења и паралелног система руковођења. Ми још увијек нисмо успјели, да делегате који су тренутно испред пливачког савеза Републике Српске сматрамо нелегалним. Тражили смо заказивање и ванредне скупштине да у складу да прописима и законима дођу нови људи", рекао је предсједник Пливачког савеза Републике Српске.
Како Мићин каже ниједан клуб није избачен, не постоји ниједна одлука о избацивању некога клуба, чак и клубови коју су били на супротним странама и иницирали оваква понашања позивани су на Првенства Републике Српске, међутим они својом вољом нису хтјели да учествују.
"Ја разумијем и љубав према пливању али такође сматрам да се прије свега требају поштовати одређена правила односно легалност. Ми се не морамо вољети међусобно превише али ако хоћемо да будемо у некој асоцијацији онда се морају поштовати одређена правила и принципи. Коме се не свиђа слободно нека изађе", каже Мићин.
Сви фиктивни клубови и лица која су овлаштена за ступање и представљање тих клубова људи коју су некада били или су још увијек тренери у пливачком клубу Олимп, појашњава Мићин.
"Они клубови који су извршили своје законске обавезе, то у статуту пише. Да би имали регистрован клуб у Пливачком савезу Републике Српске морате да испуњавате све законске услове. Један од услова је пререгистрација односно регистрација у регистру министарства породице омладине и спорта. Ми се држимо тога", рекао је Мићин.
Пливачи савез Републике Српске је враћањем на првобитно стање 2025. године именовао нове људе и све упутио у Пливачки савез БиХ који до дан данас није одговорио. Секретар пливачког савеза БиХ Тања Чеко не жели да комуницира са канцеларијом пливачког савеза Републике Српске, каже Мићин.
