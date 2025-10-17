Logo

Градски олимпијски базен у Бањалуци почиње да ради

Извор:

РТРС

17.10.2025

07:15

Градски олимпијски базен у Бањалуци почиње да ради
Фото: АТВ

Градски олимпијски базен у Бањалуци данас почиње да ради, потврдила је градска менаџерка, Мирна Савић Бањац.

Каже да дозначена средства нису довољна за несметано функционисање базена до краја године, али ће градска администрација наставити да тражи рјешење овог проблема.

NSRS

Република Српска

Скупштински колегијум о датуму посебне сједнице НСРС

Градски олимпијски базен не ради од краја јула. Скупштина града Бањалука усвојила је 13. октобра амандман којим је омогућено да Градском олимпијском базену буде уплаћено пола милиона марака за функционисање, пише РТРС.

