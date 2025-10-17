Logo

Скупштински колегијум о датуму посебне сједнице НСРС

РТРС

17.10.2025

07:13

Скупштински колегијум о датуму посебне сједнице НСРС
Скупштински Колегијум, на телефонској сједници, данас би требало да одлучи о датуму посебне сједнице Народне скупштине.

На дневном реду требало би да се нађе приједлог одлуке о привременом обављању послова из надлежности Републике Српске.

Приједлог посланика скупштинске већине биће да их обавља Жељка Цвијановић.

БиХ

Суд БиХ: Ни ми не знамо да ли је Махмуљин уопште на лијечењу у Турској

С обзиром да Устав Републике Српске јасно и недвосмислено одређује да мандат предсједника Републике траје четири године и да га је пријевремено могуће прекинути једино у случајевима оставке или опозива, Милорад Додик остаје, вољом народа, уставни и изабрани предсједник Републике, пише РТРС.

NSRS

Жељка Цвијановић

