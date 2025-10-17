Скупштински колегијум о датуму посебне сједнице НСРС

Извор:
17.10.2025
Скупштински Колегијум, на телефонској сједници, данас би требало да одлучи о датуму посебне сједнице Народне скупштине.
На дневном реду требало би да се нађе приједлог одлуке о привременом обављању послова из надлежности Републике Српске.
Приједлог посланика скупштинске већине биће да их обавља Жељка Цвијановић.
