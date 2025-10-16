Будимир: Мађарска - стратешки партнер и земља која поштује Дејтонски споразум

Извор:
СРНА
16.10.2025
21:04
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је вечерас у Сарајеву да је Мађарска стратешки партнер, земља која према БиХ има коректан и избалансиран однос и поштује Дејтонски мировни споразум.
Будимир је на пријему, поводом Националног празника Мађарске - Дана почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године, истакао да је партнерство са Мађарском значајно у политици, економији, али и у области пољопривреде.
- Присуством на овом пријему показујемо да нам је партнерство са Мађарском веома значајно - рекао је Будимир новинарима.
Он је похвалио рад Амбасаде Мађарске у БиХ и захвалио за унапређење сарадње са Републиком Српском у свим областима.
- Амбасадор Кристијан Поша је врло агилан и стално инсистира на томе да се сарадња унапређује. Проналази простор за унапређење сваким својим доласком у Бањалуку - рекао је Будимир.
Он је оцијенио да је веома важно то што Мађарсака покушава да разговара равноправно са свим странам у БиХ, истичући да Република Српска изузетно поштује такав став.
- Поштујемо такав став Мађарске и политику предсједника Виктора Орбана према Републици Српској - рекао је Будимир.
