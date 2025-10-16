Logo

Будимир: Мађарска - стратешки партнер и земља која поштује Дејтонски споразум

Извор:

СРНА

16.10.2025

21:04

Коментари:

0
Будимир: Мађарска - стратешки партнер и земља која поштује Дејтонски споразум
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је вечерас у Сарајеву да је Мађарска стратешки партнер, земља која према БиХ има коректан и избалансиран однос и поштује Дејтонски мировни споразум.

Будимир је на пријему, поводом Националног празника Мађарске - Дана почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године, истакао да је партнерство са Мађарском значајно у политици, економији, али и у области пољопривреде.

- Присуством на овом пријему показујемо да нам је партнерство са Мађарском веома значајно - рекао је Будимир новинарима.

Он је похвалио рад Амбасаде Мађарске у БиХ и захвалио за унапређење сарадње са Републиком Српском у свим областима.

- Амбасадор Кристијан Поша је врло агилан и стално инсистира на томе да се сарадња унапређује. Проналази простор за унапређење сваким својим доласком у Бањалуку - рекао је Будимир.

Он је оцијенио да је веома важно то што Мађарсака покушава да разговара равноправно са свим странам у БиХ, истичући да Република Српска изузетно поштује такав став.

- Поштујемо такав став Мађарске и политику предсједника Виктора Орбана према Републици Српској - рекао је Будимир.

Подијели:

Тагови:

Жељко Будимир

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одржани четврти ''Дани осигурања Републике Српске'': Ево шта је било у главном фокусу конференције

Република Српска

Одржани четврти ''Дани осигурања Републике Српске'': Ево шта је било у главном фокусу конференције

2 ч

0
ОЦ Јахорина

Република Српска

Влада Српске преузима дуг Олимпијског центра ''Јахорина''

2 ч

1
Планови, обећања и рокови: Шта су урадили министри за 38 дана од формирања нове владе?

Република Српска

Планови, обећања и рокови: Шта су урадили министри за 38 дана од формирања нове владе?

3 ч

0
Суспензија санкција корак ка релаксацији односа САД-а према Српској

Република Српска

Суспензија санкција корак ка релаксацији односа САД-а према Српској

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

10

Централне вијести, 16.10.2025.

22

08

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

22

08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

22

03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

22

02

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner