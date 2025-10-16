Суспензија санкција корак ка релаксацији односа САД-а према Српској

Извор:
За разлику од Бајденове администрације која је одлуку о санкцијама појединцима и компанијама у Српској доносила свако мало, садашња америчка администрација мијења ту праксу, али и однос према Републици Српској.
То показује и суспензија санкција Данијелу Драгичевићу, шефу кабинета Милорада Додика, која је на снази до 8.децембра. Иако санкције нису укинуте, значајан је ово искорак ка релаксацији односа САД-а према Српској.
''Ми имамо срећу када је у питању америчка администрација, што се она унормалила. Нико нама није направио неку повластицу. Ми Срби смо изузетно срећни када је неко према нама нормалан. Ради се о чињеници док је била администрација под водством Бајдена и док је овдје био Марфи да је то ујутру неко уз кафу доносио одлуку коме ће бити уведене санкције из било каквих тривијалних разлога'', рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Из САД-а јасно је неколико пута поручено да интервенционизам није рјешење и да репресивне мјере воде у све дубљу кризу. Тај приступ сада је видљив и на дјелима.
''Мислим да је ово један корак ка томе да се релаксирају односи и да се ти односи одвијају кроз дијалог, а не кроз ову комуникацију коју смо имали до сада, тако да мислим и да је ово промјена приступа према БиХ. Ако узмемо у обзир да БиХ већ неко вријеме нема амбасадора САД-а, да је стигао нови отправник послова који је одржао састанке са представницима свих народа“, казао је Бојан Шолаја, из Центра за међународне и безбједносне студије.
Да је суспензија санкција добар сигнал сматрају и политички аналитичари. Примјена репресивних мјера које појединцима у великој мјери ограничавају слободу је, у најмању руку срамота, сматра Драгомир Вуковић.
''Гдје им се забрањује обављање послова, забрањују им се рачуни, то су вам све ресидиви неке далеке прошлости. Тако да је ово један, не тако велики корак, али је значајн корак у правцу стварања неких нормалних односа“, рекао је Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Одлука америчке власти о суспензији санкција не значи скидање Данијела Драгичевића са ОФАК-ове листе и дозвољене су трансакције које укључују само њега лично. Њујорк Тајмс је недавно открио да би слична улакшања могла услиједити и за друге санкцинисане појединце. Охрабрујуће је то за све који су на америчкој црној листи, па и за нашу медијску кућу, којој су санкције, без икаквог образложења, уведене прије неколико година.
