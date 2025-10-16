Ковачевић: Чудимо се што су одбили позив на национално јединство, а нису способни ни за опозиционо јединство

16.10.2025
17:17
Коментари:0
Народ се чуди што је опозиција одбила наш позив на национално јединство, а они нису способни постићи ни опозиционо јединство, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
- Нису способни ни међу собом да се договоре, а камоли да воде Српску. Морају прво да утврде пазар. Зато, док ми позивамо на јединство и окупљање, они традиционално дијеле етикете - издаја, капитулација, превара. И тако редом. И тако већ 20 година навео је Ковачевић на Иксу.
Народ се чуди што је опозиција одбила наш позив на национално јединство, а они нису способни постићи ни опозиционо јединство.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 16, 2025
Нагласио је да је за СНСД Српска изнад свега, док је за опозицију сопствени его изнад Српске.
- Зато народ бира оне који воде одговорну политику за Српску, а не оне који су посвађани због личних интереса. Побиједиће Српска! - рекао је Ковачевић.
