Ковачевић: Чудимо се што су одбили позив на национално јединство, а нису способни ни за опозиционо јединство

16.10.2025

17:17

Ковачевић: Чудимо се што су одбили позив на национално јединство, а нису способни ни за опозиционо јединство
Фото: АТВ БЛ

Народ се чуди што је опозиција одбила наш позив на национално јединство, а они нису способни постићи ни опозиционо јединство, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

- Нису способни ни међу собом да се договоре, а камоли да воде Српску. Морају прво да утврде пазар. Зато, док ми позивамо на јединство и окупљање, они традиционално дијеле етикете - издаја, капитулација, превара. И тако редом. И тако већ 20 година навео је Ковачевић на Иксу.

Нагласио је да је за СНСД Српска изнад свега, док је за опозицију сопствени его изнад Српске.

- Зато народ бира оне који воде одговорну политику за Српску, а не оне који су посвађани због личних интереса. Побиједиће Српска! - рекао је Ковачевић.

