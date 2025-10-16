Цвијановићева приједлог за в.д. предсједника Српске, сутра колегијум НСРС

Извор:
АТВ
16.10.2025
13:57
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ и потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић биће предложена за вршиоца дужности предсједника Републике Српске, потврђено је АТВ-у.
Како нам је потврђено, посебна сједница Народне скупштине Републике Српске би требала бити одржана у суботу.
Телефонски колегијум одржаће се сутра у 9 часова.
Република Српска
41 мин0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
36
14
32
14
25
14
25
14
23
Тренутно на програму