Цвијановићева приједлог за в.д. предсједника Српске, сутра колегијум НСРС

16.10.2025

13:57

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ и потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић биће предложена за вршиоца дужности предсједника Републике Српске, потврђено је АТВ-у.

Како нам је потврђено, посебна сједница Народне скупштине Републике Српске би требала бити одржана у суботу.

Телефонски колегијум одржаће се сутра у 9 часова.

Жељка Цвијановић

NSRS

