Минић: Спреман материјал за посебну сједницу Владе о Електропривреди

Извор:

СРНА

16.10.2025

12:21

Коментари:

1
Минић: Спреман материјал за посебну сједницу Владе о Електропривреди
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће у понедјељак, 20. октобра, добити све информације и уговоре у вези са концесијом и откупом од компаније "Комсар енерџи Република Српска", те да ће ускоро бити одржана и посебна сједница Владе у вези са стањем у електроенергетском сектору.

"Стигао је и комплетан материјал за тематску сједницу Владе, која ће се односити на стање у `Електропривреди`, са посебним освртом на термоелектране", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Економија

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић навела је да су средства обезбијеђена за завршетак откупа концесије.

"Буџет Републике Српске плаћа те обавезе", истакла је Видовићева.

Дејтонским мировним споразумом јасно је одређено шта припада Републици Српској, тако да оно што је у Српској на њу се и књижи, наглашава Минић.

Он је навео да се од Дејтонског мировног споразума јасно зна шта припада Републици Српској, а шта Федерацији БиХ.

"Шта је остало? Неких пар хиљада катастарских честица које су биле предмет усаглашавања", рекао је Минић новинарима у Бањалуци

Према његовим ријечима, привремено укидање америчких санкција шефу кабинета предсједника Републике Српске Данијелу Драгичевићу показује да се администрација САД унормалила у односу на претходну на челу са Џозефом Бајденом.

Љубиша Буха Чуме

Србија

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

"Генерално, имамо срећу када је у питању америчка администрација, да се она унормалила. Нико нама није направио неку повластицу и ми Срби смо изузетно срећни када је према нама неко нормалан", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Док је администрација била под вођством Бајдена и док је у БиХ био Мајкл Марфи, Минић је оцијенио да је овдје неко ујутро уз кафу доносио одлуку коме ће бити уведене санкције из било каквих тривијалних разлога.

Он сматра да је ово јасан пут којим треба да иде администрација једне тако озбиљне државе.

