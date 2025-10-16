Нетанјаху: Борба није завршена!

16.10.2025
12:03
Коментари:0
Израел није завршио своју борбу и ријешен је да потпуно елиминише палестински Хамас, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Он је на помену жртвама упада Хамаса у Израел 7. октобра 2023. године рекао да је сада јасно да ће свако ко дигне руку на Израел платити веома високу цијену.
"Ријешени смо да остваримо потпуну побједу која ће дефинисати наше животе у годинама које долазе", нагласио је Нетанјаху.
