Њемачка уводи' 'активну пензију'': 2.000 евра мјесечно онима који наставе да раде

Њемачка ће од 1. јануара 2026. године ће увести нови модел под називом “активна пензија” (Активренте), који омогућава грађанима који желе да раде и након стицања права на пензију да зарађују до 2.000 евра мјесечно и то потпуно ослобођено пореза.
Ријеч је о мјери којом савезна влада жели да задржи искусне раднике на тржишту рада и ублажи хроничан недостатак радне снаге. Министар рада Барбел Бас описала је Активренте као "једноставан и фер подстицај" за све који желе добровољно да наставе да раде и након званичне старосне границе за пензију.
"Свако ко жели да ради дуже мора имати атрактивне услове", поручила је Бас, потврђујући да ће влада укинути забрану поновног запослења код истог послодавца, што је до сада онемогућавало пензионере да се врате на своје старо радно мјесто.
"Било је контрапродуктивно да они који желе да наставе да раде нису могли једноставно да се врате код свог бившег послодавца", додала је.
Одлука о активној пензији резултат је вишесатне сједнице коалиционог комитета коју је водио канцелар Фридрих Мерз, уз присуство министра финансија Ларса Клингбеила, министарке рада Бас и баварског премијера Маркуса Содера..
Реформа пензија договорена је паралелно са измјенама система Bürgergeld, њемачке верзије основне социјалне помоћи за радно способне грађане. Циљ је, према влади, мотивисати повратак на тржиште рада, одговорити на недостатак радника и истовремено умирити бираче који траже већу “фер расподјелу обавеза”.
Критичари, међутим, упозоравају да би реформа могла погоршати положај најугроженијих домаћинстава и поново увести строжији систем који дестимулише стабилан повратак на посао.
Њемачки модел, који предвиђа порезно ослобађање до 2.000 еура мјесечно, спада међу најексплицитније у Европској унији.
У већини других чланица ЕУ, рад након пензионисања стимулише се нижим порезним стопама (као у Шведској, гдје старији од 66 година имају повећани порески одбитак), или бонификацијама за одложено повлачење пензије (као у Данској кроз тзв. сениорпраемие).
У највећем дијелу Европе пензионери могу да наставе да раде, али су њихови приходи опорезовани као и прије, без посебних олакшица.
Сектори попут инжењеринга, здравства, транспорта и јавне управе, који се боре са недостатком стручног кадра, могли би највише да профитирају.
Захваљујући укидању забране поновног запослења и пореском ослобађању, послодавци ће моћи да задрже своје најискусније раднике на флексибилним уговорима и са мањим оптерећењем трошкова, преноси Инвеститор.
За саме пензионере, "активна пензија" значи могућност рада са скраћеним временом, задржавање већег дијела зараде (до 2.000 еура), као и комбиновање радног прихода са редовном пензијом.
Ипак, остају отворена питања:
– да ли се пореско ослобађање односи на сваку позицију посебно или на укупне приходе,
– како ће бити третиране доприносе за здравствено и пензијско осигурање,
– и у којим случајевима ће се потпуно укинути ограничења за повратак код претходног послодавца.
