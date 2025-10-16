Бранио се на суду помоћу вјештачке интелигенције, па дебело кажњен

16.10.2025
Канадски предузетник мора да плати 5000 канадских долара јер је у оквиру своје правне одбране предао материјале које је генерисала вјештачка интелигенција, али се испоставило да су докази у њима били лажни. Суд је упозорио да такве радње могу нарушити интегритет правосудног система.
Судија Лук Морен са Вишег суда у Квебеку изрекао је казну Жану Лапрадеу (74) у пресуди објављеној 1. октобра, наводећи да овај случај садржи више елемената достојних филмског сценарија отети авион, више међународних аеродрома, Интерполову црвену потјерницу и непримјерену употребу вјештачке интелигенције, преноси Гардијан.
Случај се односи на уговор о изнајмљивању три хеликоптера и једног авиона у западноафричкој држави Гвинеји. Због грешке у уговору, Лапраде је добио зракоплов који је био знатно вриједнији од договореног.
Он је оптужен да је авион преусмјерио у Квебек и одбио покушаје двије авио-компаније да га врате. Међународна арбитражна комора у Паризу 2021. године наложила му је да плати 2,7 милиона канадских долара за тај авион, који се од 2019. налази на аеродрому у Шербруку под судским налогом о запљени.
У настојању да се сам брани, Лапраде је суду доставио више докумената које је направила вјештачка интелигенција, међу њима осам непостојећих цитата, измишљене судске пресуде и противрјечне закључке.
Иако се извинио и признао да његови поднесци „вјероватно нису савршени“, рекао је да му је употреба вјештачке интелигенције била кључна у одбрани без адвоката.
"Суд уважава да је господин Лапраде покушао да се брани најбоље што може, али мора сносити посљедице срамоте која произлази из ослањања на ‘халуциногене’ цитате које је створила вјештачка интелигенција", навео је судија Морен.
Он је подсјетио да су судови већ 2023. упозорили правну заједницу на ризике коришћења вјештачке интелигенције, истичући да се информације које она генерише морају подвргнути ригорозној људској провјери.
