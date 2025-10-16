Logo

Папа добио необичан поклон

16.10.2025

07:33

Коментари:

0
Папа Лав
Фото: YouTube/Screenshot/ROME REPORTS in English

Папа Лав XIV добио је на поклон бијелог коња на маргинама јучерашње редовне аудијенције. Коњ се зове Протон и долази из штале у Колобрзегу-Будзистову, у Пољској, преноси агенција АНСА.

Папа Лав, некадашњи кардинал Роберт Превост, воли да јаше коње и има своја грла у папској љетној резиденцији у Кастел Гандолфу.

ILU-BEBA-140925

Република Српска

У Српској рођене 24 бебе

Када је био мисионар у Перуу, користио је коња као превозно средство крећући се по планинским селима.

"Чистокрвног арапског коња папи је поклонио парохијан цркве Светог Адалберта у Лондону. Папа Лав XIV добио је на поклон бијелог коња. Донатор жели да коњ буде продат на аукцији, а приход намијењен за помоћ сиромашнима" саопштио је Ватикан на свом X налогу, преноси "24Седам".

Подијели:

Таг:

папа Лав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наставља се блокада америчке владе

Свијет

Наставља се блокада америчке владе

2 ч

0
Кина забрањује Мајкрософт офис

Наука и технологија

Кина забрањује Мајкрософт офис

2 ч

0
У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

Свијет

У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

2 ч

0
Минић: Министри који не испуне план остаће без фотеље

Република Српска

Минић: Министри који не испуне план остаће без фотеље

2 ч

2

Више из рубрике

Наставља се блокада америчке владе

Свијет

Наставља се блокада америчке владе

2 ч

0
У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

Свијет

У француском парламенту данас најављена два гласања о повјерењу Лекорнију

2 ч

0
Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

Свијет

Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

10 ч

0
Случај "транс спортиста" ускоро пред Врховним судом САД

Свијет

Случај "транс спортиста" ускоро пред Врховним судом САД

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Ухапшен бивши министар пољопривреде

09

50

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

09

50

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

09

44

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

09

34

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner