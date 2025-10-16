Папа добио необичан поклон

16.10.2025
07:33
Коментари:0
Папа Лав XIV добио је на поклон бијелог коња на маргинама јучерашње редовне аудијенције. Коњ се зове Протон и долази из штале у Колобрзегу-Будзистову, у Пољској, преноси агенција АНСА.
Папа Лав, некадашњи кардинал Роберт Превост, воли да јаше коње и има своја грла у папској љетној резиденцији у Кастел Гандолфу.
Када је био мисионар у Перуу, користио је коња као превозно средство крећући се по планинским селима.
"Чистокрвног арапског коња папи је поклонио парохијан цркве Светог Адалберта у Лондону. Папа Лав XIV добио је на поклон бијелог коња. Донатор жели да коњ буде продат на аукцији, а приход намијењен за помоћ сиромашнима" саопштио је Ватикан на свом X налогу, преноси "24Седам".
