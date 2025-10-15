Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

Извор:
15.10.2025
23:00
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у сриједу да би могао дозволити Израелу да настави војну кампању у Појасу Газе ако Хамас не испуни одредбе споразума о примирју, јавља Анадолија.
- Оно што се дешава с Хамасом, то ће се брзо средити - рекао је Трамп у телефонском интервјуу за Си-Ен-Ен.
- Израел ће се вратити на те улице чим ја то кажем. Кад би Израел могао ући и "разбити их", урадио би то“, поручио је Трамп, одговарајући на питање шта би се десило ако Хамас одбије да се разоружа.
- Морао сам их задржати - додао је.
Трамп је навео да је ослобађање 20 живих израелских талаца било од кључне важности, али да Хамас сада мора испунити обавезу да преда посмртне остатке осталих и спроведе разоружање.
У међувремену, Хамас је у сриједу саопштио да ће касније током вечери предати посмртне остатке још двојице израелских таоца у оквиру споразума о примирју с Израелом.
Оружано крило покрета, Бригаде Ал-Касем, навело је да ће тијела бити предата у 22:00 по локалном времену (19:00 ГМТ), додајући да се Хамас придржава договора и да је предао све живе таоце и тијела до којих је могао доћи.
Хамас је истакао да проналажење преосталих тијела захтијева знатне напоре и специјализовану опрему, те да „интензивно ради на затварању тог питања“.
