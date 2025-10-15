Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

Извор:
Авион америчког министра одбране Пита Хегсета непланирано је слетио у Велику Британију након што је откривена пукотина на ветробранском стаклу, саопштено је из Пентагона.
Авион је слетио на основу стандардних процедура и сви у авиону, укључујући министра Хегсета, су безбједни, написао је портпарол Пентагона Шон Парнел у објави на Иксу.
JUST IN: Secretary of War Pete Hegseth's plane unexpectedly turned around and made an emergency landing in the UK due to a cracked windshield. — Collin Rugg (@CollinRugg) October 15, 2025
"On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled… pic.twitter.com/lNhrMSXfy7
Авион је преусмјерен на локацију у Великој Британији као мјера предострожности, пратећи стандардне безбједносне протоколе.
Хегсет се враћао из Брисела, гдје је био на састанцима са министрима одбране НАТО-а и Контакт групом за одбрану Украјине, преноси Спутњик,
