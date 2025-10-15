Logo

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

Извор:

АТВ

15.10.2025

21:05

Коментари:

0
Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију
Фото: Tanjug / AP

Авион америчког министра одбране Пита Хегсета непланирано је слетио у Велику Британију након што је откривена пукотина на ветробранском стаклу, саопштено је из Пентагона.

Авион је слетио на основу стандардних процедура и сви у авиону, укључујући министра Хегсета, су безбједни, написао је портпарол Пентагона Шон Парнел у објави на Иксу.

Авион је преусмјерен на локацију у Великој Британији као мјера предострожности, пратећи стандардне безбједносне протоколе.

Хегсет се враћао из Брисела, гдје је био на састанцима са министрима одбране НАТО-а и Контакт групом за одбрану Украјине, преноси Спутњик,

Подијели:

Тагови:

Пит Хегсет

авион

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Свијет

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

30 мин

0
Шта ако вам камера у маркету сними унос ПИН-а? ИКЕА се жестоко опекла

Свијет

Шта ако вам камера у маркету сними унос ПИН-а? ИКЕА се жестоко опекла

2 ч

0
"Демократија" на европски начин: Потврђена забрана кандидатуре Марин Ле Пен

Свијет

"Демократија" на европски начин: Потврђена забрана кандидатуре Марин Ле Пен

2 ч

1
Лавров похвалио Меланију Трамп

Свијет

Лавров похвалио Меланију Трамп

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

29

Централне вијести 15.10.2025.

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner