Лавров похвалио Меланију Трамп

Извор:
СРНА
15.10.2025
18:35
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров похвалио је напоре прве даме САД Меланије Трамп у покушају да организује враћање дјеце њиховим породицама током украјинског сукоба.
"Меланија Трамп, супруга америчког предсједника /Доналда Трампа/, игра веома корисну улогу, нарочито када се ради о враћању дјеце њиховим породицама. Баш као што су и њен супруг и његов тим `ушли дубоко` у разумијевање основних узрока сукоба, Меланија Трамп је значајну пажњу посветила ономе што се заиста дешава тој дјеци", рекао је Лавров.
Он је нагласио да је запањујући ниво лажи у вези са питањем дјеце одвојене од родитеља током украјинског сукоба.
