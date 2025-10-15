Logo

Лавров похвалио Меланију Трамп

Извор:

СРНА

15.10.2025

18:35

Коментари:

Лавров похвалио Меланију Трамп
Фото: Танјуг/АП

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров похвалио је напоре прве даме САД Меланије Трамп у покушају да организује враћање дјеце њиховим породицама током украјинског сукоба.

"Меланија Трамп, супруга америчког предсједника /Доналда Трампа/, игра веома корисну улогу, нарочито када се ради о враћању дјеце њиховим породицама. Баш као што су и њен супруг и његов тим `ушли дубоко` у разумијевање основних узрока сукоба, Меланија Трамп је значајну пажњу посветила ономе што се заиста дешава тој дјеци", рекао је Лавров.

Он је нагласио да је запањујући ниво лажи у вези са питањем дјеце одвојене од родитеља током украјинског сукоба.

