Подигнута оптужница: Мушкарац пријетио да ће убити Нетанјахуа

Извор:
Танјуг
15.10.2025
17:40
Коментари:0
Тужилаштво у Израелу подигло је данас оптужницу против мушкарца (46) који је испред израелске војне базе Кирја наводно пријетио да ће убити израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.
Окривљени становник израелског града Ришон Лезиона, пришао је војницима испред базе почетком ове недјеље и пријетио је да ће убити премијера, преноси Тајмс оф Израел.
Он је задржан у полицијском притвору још два дана по налогу Јерусалимског суда за прекршаје, и препоручено је да га испитају психијатри. Израелски медији преносе да је окривљени мушкарац раније писао објаве на Фејсбуку у којима је изражавао жељу да убије Нетањахуа пиштољем.
Полиција је у саопштењу навела да је окривљени упутио пријетње у три одвојена наврата, и да се због тога захтјева да остане у притвору до краја судског поступка.
