Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

16.12.2025
22:11
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине осуђен је на три године затворске казне због покушаја наношења тешке тјелесне повреде са намјером.
Пресуда коју је данас донио Регионални суд у Клагенфурту још није правоснажна.
Занимљивости
Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50
Како преносе аустријски медији, мушкарац је у јулу ове године у Ст. Веит ан дер Глан напао своју 25-годишњу супругу ножем. Првобитно је био оптужен за покушај убиства, али порота у том дијелу оптужнице није видјела довољне доказе за осуду па је дјело преквалификовано у наношење тешких тјелесних повреда са намјером.
Наме, све се десило крајем јула мјесеца када је мушкарац око 6.00 часова ујутру сачекао своју супругу на паркингу испред њеног радног мјеста, држећи нож у руци. Покушао је да је убоде у врат и груди, али је пао, па је жена успјела да побјегне у зграду. Двије њене колегинице покушале су да зауставе нападача, али нису успјеле. Испред саме зграде дошло је до физичког обрачуна, након чега је жена ипак успјешно склоњена на сигурно. Нападач је потом побјегао, али га је полиција убрзо ухапсила.
Према извјештају вјештака, 34-годишњак је у тренутку напада био под дејством алкохола, али његова способност да схвати природу дјела није била умањена. За тужитељку Даниелу Мачниг суштина случаја је била у томе да је оптужени пратио своју супругу и покушао да је убоде.
Сцена
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор
"Једина разлика између 15 убистава жена који су се ове године већ догодили у Аустрији и овог случаја јесте та што је жртва успјела да побјегне и што су се двије храбре свједокиње испријечиле оптуженом", рекла је Мачниг у завршној ријечи.
Оптужени је пред судијом Михаелом Санин детаљно изложио своју верзију догађаја. Тврдио је да је још у априлу примијетио промјену у понашању своје супруге и посумњао да се виђа са другим мушкарцем. У јуну је жена поднијела захтјев за развод. „Био сам сломљен, повријеђен и психички ми је било веома лоше“, рекао је оптужени. Тврдио је да је био добар муж и да никада није физички насрнуо на супругу.
Међутим, оштећена има сасвим другу причу. Наиме, 25-годишњакиња је изјавила да је раније већ била жртва физичког насиља и да је након раздвајања била психички под притиском. Више пута јој је рекао:
"Ако нећеш да будеш са мном, нећеш бити ни са ким другим.“ У једном снимку разговора између њих, оптужени је написао: „Убићу вас, мајка вас неће моћи препознати.“ Оптужени је признао да је поруку послао супрузи и њеном новом партнеру, али је тврдио да превод са његовог матерњег језика није тачан – да је под „убити“ мислио „претући“. Према његовим ријечима, у неким дијеловима БиХ та ријеч се користи и у значењу "тући", што је потврдила и судски тумач.
Свијет
Први лет из Европе у Багдад након 35 година
"Тако се говори у БиХ, то је мој свакодневни језик“, правдао се оптужени.
Дана 31. јула, дан након своје рођенданске прославе, оптужени је рано ујутру отишао на радно мјесто своје супруге. Био је пијан и желио је да је види.
„Овај нож био је у мојој руци. Не знам да ли сам хтио да је повриједим. Никада је нисам хтио убити“, рекао је он. Жртва је, међутим, изјавила супротно. Рекла је да јој је пришао са подигнутим ножем и да је узвикнуо: „Данас ћеш умријети.“ Она је успјела да избјегне напад, а оптужени је пао.
Друштво
Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића
Жена је искористила прилику да побјегне у зграду и позове помоћ. Њене двије колегинице су посвједочиле да су покушале да зауставе нападача, али нису успјеле. Он је и даље наставио да маше ножем и понављао: „Она је моја жена.“ Током сукоба фокусирао се искључиво на супругу, не повриједивши друге жене. На крају су колегинице успјеле да склоне жртву на сигурно и да убиједе нападача да одустане.
Република Српска
2 ч2
Породица
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
57
22
49
22
45
22
44
Тренутно на програму