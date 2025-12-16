Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

16.12.2025
21:39
Жртва полног злостављања од дјетињства до данас, осамнаестогодишњи мушкарац, пријавио је полицији да га је силовала 55-годишња жена у Солуну.
Како преносе грчки медији, младић се жалио да га је од девете године до маја 2025. године силовала жена код које је становао са мајком.
Његова мајка је навела да није имала гдје са дјететом да живи и да јој је смјештај понудила жена коју је познавала годинама.
Тинејџер је полицији рекао да су он и његова мајка живјели у кући код жене и да га је она полно злостављала око десет година.
Његова мајка је изјавила да није схватила да се нешто дешава са њеним дјететом.
– Више није могао да издржи да ћути. Свештеници су му савјетовали да проговори. Рекли су му да проговори када се врати у Солун, јер није ни за шта крив, а они који су криви морају бити кажњени. Син се сада труди да буде добро – изјавила је његова мајка.
Након пријаве, полицајци из Поддирекције за заштиту малољетника Солунског управног одбора за кривична дјела и истраге, који воде случај, поднијели су пријаву против 55-годишњакиње због кривичних дјела силовања и вишеструког злостављања малољетника, преноси Прототема.
