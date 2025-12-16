Logo
Large banner

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

16.12.2025

21:39

Коментари:

0
Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година
Фото: Unsplash

Жртва полног злостављања од дјетињства до данас, осамнаестогодишњи мушкарац, пријавио је полицији да га је силовала 55-годишња жена у Солуну.

Како преносе грчки медији, младић се жалио да га је од девете године до маја 2025. године силовала жена код које је становао са мајком.

Авион

Свијет

Први лет из Европе у Багдад након 35 година

Његова мајка је навела да није имала гдје са дјететом да живи и да јој је смјештај понудила жена коју је познавала годинама.

Злостављала га 10 година

Тинејџер је полицији рекао да су он и његова мајка живјели у кући код жене и да га је она полно злостављала око десет година.

Његова мајка је изјавила да није схватила да се нешто дешава са њеним дјететом.

– Више није могао да издржи да ћути. Свештеници су му савјетовали да проговори. Рекли су му да проговори када се врати у Солун, јер није ни за шта крив, а они који су криви морају бити кажњени. Син се сада труди да буде добро – изјавила је његова мајка.

илу-дјед мраз-дијете-16122025

Породица

Шта урадити ако се дијете плаши Дједа Мраза?

Након пријаве, полицајци из Поддирекције за заштиту малољетника Солунског управног одбора за кривична дјела и истраге, који воде случај, поднијели су пријаву против 55-годишњакиње због кривичних дјела силовања и вишеструког злостављања малољетника, преноси Прототема.

Подијели:

Тагови:

Грчка

Силовање

zlostavljanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Република Српска

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

58 мин

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Први пут нећу отићи на самит ЕУ-Западни Балкан

1 ч

0
Риба посна трпеза

Здравље

Бенефити гладовања или поста: Научници уочили промјене и у мозгу

1 ч

0
Постите, а једе вам се нешто слатко? Посне палачинке су прави избор

Савјети

Постите, а једе вам се нешто слатко? Посне палачинке су прави избор

1 ч

0

Више из рубрике

Први лет из Европе у Багдад након 35 година

Свијет

Први лет из Европе у Багдад након 35 година

38 мин

0
Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

Свијет

Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

1 ч

0
До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"

Свијет

До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"

3 ч

0
Супружници убијени у терористичком нападу у Аустралији

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Ово је Марко који је умро након прославе пунољетства: Стигли резултати обдукције

22

11

Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

21

56

Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50

21

54

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

21

39

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner