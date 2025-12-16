Logo
Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

Извор:

Телеграф

16.12.2025

20:34

Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу
Фото: Pixabay

У области Јанине, на сјеверозападу Грчке, ухапшена је жена која је превозила 215 килограма сировог канабиса аутомобилом у којем се налазио и њен двогодишњи син, саопштила је данас грчка полиција.

У оквиру операције, ухапшене су још двије особе које су се налазиле у другом аутомобилу и служиле као пратња, преноси "Катимерини".

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Буџет реално остварив

Аутомобил са дрогом био је натоварен са 118 пакета канабиса, укупне тежине 215 килограма.

Током полицијског заустављања, жена је намјерно ударила у два службена возила, проузрокујући штету.

Уз дрогу, заплијењене су и лажне и праве регистарске таблице, метално ренде за канабис, мања количина дроге и мобилни телефони.

Двије особе које су се налазиле у другом аутомобилу, као саучесници, ухапшене су у области Гревена, а код њих су пронађени новац и телефони.

jelena karleusa

Сцена

Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Против све три ухапшене особе биће покренут кривични поступак због трговине дрогом и других повезаних дјела, а оне ће бити спроведене у Канцеларију првостепеног тужиоца у Јанини.

