Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

Телеграф
16.12.2025
20:34
У области Јанине, на сјеверозападу Грчке, ухапшена је жена која је превозила 215 килограма сировог канабиса аутомобилом у којем се налазио и њен двогодишњи син, саопштила је данас грчка полиција.
У оквиру операције, ухапшене су још двије особе које су се налазиле у другом аутомобилу и служиле као пратња, преноси "Катимерини".
Аутомобил са дрогом био је натоварен са 118 пакета канабиса, укупне тежине 215 килограма.
Током полицијског заустављања, жена је намјерно ударила у два службена возила, проузрокујући штету.
Уз дрогу, заплијењене су и лажне и праве регистарске таблице, метално ренде за канабис, мања количина дроге и мобилни телефони.
Двије особе које су се налазиле у другом аутомобилу, као саучесници, ухапшене су у области Гревена, а код њих су пронађени новац и телефони.
Против све три ухапшене особе биће покренут кривични поступак због трговине дрогом и других повезаних дјела, а оне ће бити спроведене у Канцеларију првостепеног тужиоца у Јанини.
