УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

АТВ
16.12.2025
18:57
Брачни пар који је убијен у пуцњави на Бонди Бичу, у Аустралији, покушао је да заустави једног од наводних нападача тако што му је зграбио оружје, показује потресан снимак са камере из аутомобила, пише ББЦ.
Борис Гурман (69) и његова супруга Софиа (61) храбро су реаговали покушавајући да заштите друге прије него што су и сами погођени мецима, саопштила је њихова породица у изјави.
На снимку се, пише ББЦ, види како се Гурман, који је био пензионер, рва са једним од наводних нападача и успијева да му отме оружје, након чега обојица падају на коловоз.
Гурман потом устаје и, како се чини, удара осумњиченог нападача оружјем. Вјерује се да је нападач затим дошао до другог пиштоља, којим је убио Бориса и Софију.
"Иако ништа не може умањити бол због губитка Бориса и Софије, осјећамо огроман понос због њихове храбрости и несебичности“, навела је породица.
"Ово најбоље осликава какви су Борис и Софиа били – људи који су инстинктивно и несебично покушавали да помогну другима“, додали су.
Брачни пар Гурман, који је био јеврејске вјере, били су прве двије особе убијене у нападу у недјељу, пренио је "Сиднеј Морнинг Хералд".
Најмање 15 особа је страдало у пуцњави, која се догодила током догађаја поводом обиљежавања првог дана Хануке.
У својој изјави, породица је навела да су Борис и Софиа били у браку 34 године.
Couple who tried to stop Bondi Beach gunmen identified— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 16, 2025
Boris and Sofia Gurman were killed while confronting the attackers at the Bondi Beach shooting. Verified footage shows Boris wrestling with a gunman moments before both he and Sofia were fatally wounded. pic.twitter.com/sVmCkTgvpT
