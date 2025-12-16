Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

Извор:
Телеграф
Навијачи Партизана и даље не могу да преболе одлазак Жељка Обрадовића, који се није растао са вољеним клубом у најбољим односима, посебно са предсједником Остојом Мијаиловићем.
Сада, када је постао слободан, Жељко Обрадовић је без дилеме један од најпожељнијих тренера међу клубовима са великим амбицијама.
Таква амбиција влада и у ПАОК-у, који је недавно промијенио власничку структуру и покренуо нову еру под вођством милијардера Телиса Мистакидиса.
Он има амбицију да од ПАОК-а направи екипу која ће бити конкурентна Олимпијакосу и Панатинаикосу, који су годинама недодирљиви у Грчкој.
Како је пренио познати грчки новинар Василис Вергис, амбиција новог газде ПАОК-а је да доведе велико име са којим би покренуо велики пројекат, гдје је циљ да ПАОК игра у Евролиги.
Како је навео грчки новинар, главни сан новог газде ПАОК-а је Жељко Обрадовић, најтрофејнији тренер Европе, који би ПАОК-у донио и инстант популарност и утицај. Својевремено је тако послије доласка Жељка Обрадовића и Партизан добио "вајлд карту" за Евролигу.
Као велики навијач Партизана, Жељко Обрадовић би преузео "црно-бијеле" поново, и то братски клуб Партизана.
Једино би потенцијални проблем могао да му буде то што је у Грчкој легенда Панатинаикоса, којем је донио пет титула Евролиге.
Амбиције ПАОК-а већ су се исказале и на конкретном случају јер су потписали НБА звијезду Патрика Беверлија, којег су за неколико мјесеци платили 600.000 евра, преноси "Телеграф".
