Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

Извор:

Телеграф

16.12.2025

18:43

Коментари:

0
Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Навијачи Партизана и даље не могу да преболе одлазак Жељка Обрадовића, који се није растао са вољеним клубом у најбољим односима, посебно са предсједником Остојом Мијаиловићем.

Сада, када је постао слободан, Жељко Обрадовић је без дилеме један од најпожељнијих тренера међу клубовима са великим амбицијама.

Radnik

Друштво

Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Таква амбиција влада и у ПАОК-у, који је недавно промијенио власничку структуру и покренуо нову еру под вођством милијардера Телиса Мистакидиса.

Он има амбицију да од ПАОК-а направи екипу која ће бити конкурентна Олимпијакосу и Панатинаикосу, који су годинама недодирљиви у Грчкој.

Како је пренио познати грчки новинар Василис Вергис, амбиција новог газде ПАОК-а је да доведе велико име са којим би покренуо велики пројекат, гдје је циљ да ПАОК игра у Евролиги.

Како је навео грчки новинар, главни сан новог газде ПАОК-а је Жељко Обрадовић, најтрофејнији тренер Европе, који би ПАОК-у донио и инстант популарност и утицај. Својевремено је тако послије доласка Жељка Обрадовића и Партизан добио "вајлд карту" за Евролигу.

ChatGPT

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција предвидјела како ће људи изгледати за 25 година

Као велики навијач Партизана, Жељко Обрадовић би преузео "црно-бијеле" поново, и то братски клуб Партизана.

Једино би потенцијални проблем могао да му буде то што је у Грчкој легенда Панатинаикоса, којем је донио пет титула Евролиге.

Амбиције ПАОК-а већ су се исказале и на конкретном случају јер су потписали НБА звијезду Патрика Беверлија, којег су за неколико мјесеци платили 600.000 евра, преноси "Телеграф".

