Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

Извор:

Телеграф

16.12.2025

06:53

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Бруталан одговор Николе Јокића у лице Ергину Атаману! Само неколико дана након што је рекао да је Алперен Шенгун бољи кошаркаш од српског центра, већ у овом моменту, њих двојица су одиграли први од два међусобна дуела ове недјеље у Колораду и Јокић је феноменалном партијом показао шта мисли о томе.

Турски центар није остао дужан и на крају је управо он умало постигао кош за побједу свог тима, иако је ривал имао бољи индивидуалан учинак. Хјустон Рокетси су ипак послије продужетка поражени од Денвер Нагетса 128:125 у "Бол Арени", након што је домаћин успио да изједначи резултат на две и по секунде до истека четврте дионице, а онда у додатном периоду дође до кључне предности. Било је доста контроверзно.

Никола Јокић је утакмицу завршио са монструозним трипл-даблом од 39 поена, 15 скокова и 10 асистенција, док је из игре шутирао 13/27, уз четири изгубљене лопте, али и по двије украдене, односно блокаде. Водио је екипу до славља уз Џамала Мареја, који је такође одиграо перфектан дуел, али треба похвалити и сјајног Шенгуна, који је такође има трипл-дабл, и који ће вјероватно у неком моменту бити и најбољи центар лиге, али не још!

Утакмица је имала јако занимљив ток и неколико различитих важних момената, а Хјустон је исту боље отворио и крајем прве и почетком друге дионице у три наврата имао максималну предност од девет поена разлике.

У тим тренуцима се чинило да у Денверу нико осим Јокића неће дати значајан допринос, али се Мареј каснио придружио Србину и помогао му. Са друге стране, сви стартери су имали значајан допринос код Рокетса, тако да је Шенгун, упркос и свом сјајном перформансу, више могао да се ослони на колеге око себе.

До полувремена је и Денвер водио девет разлике, на паузи, конкретно плус седам (58:51), али је јако брзо окршај у трећој дионици отишао у егал и прави окршај двије звијезде тима тек смо гледали у посљедњој дионици.

Денвер је у четвртом кварталу на смјену водио са моментима у којима је било неријешено, Јокић је у посљедњих пет минута кренуо да решета и шутевима за три поена, али је Шенгун на неколико секунди прије краја утакмице погодио двојку за вођство Хјустона 117:116. Ипак, много буре се дигло након фаула без лопте који је досуђен Ејмену Томпсону над играчем Денвера, након чега је Џамал Мареј постигао пенал за продужетак на две и по секунде до краја, а Јокић промашио тројку за побједу.

Мареј је бриљирао нападачки у додатних пет минута и убацио је осам од једанаест поена тима, што је на крају и донијело тријумф, а канадски плеј је дуел завршио са 35 поена и пет асистенција.

Алперен Шенгун је дуел завршио са 33 поена, по 10 скокова и асистенција, али то није било довољно како би његов тим на крају и славио. Кевин Дурент је додао 25 поена, пет скокова и седам асистенција, док су по 16 убацили Џабари Смит Џуниор уз десет скокова и Џош Окоги, а по 14 Ејмен Томпсон (12 скокова) и Рид Шепард.

Денвер послије овог меча има скор 19-6 на другој позицији Запада НБА лиге, док је Хјустон пети са 16-7.

(Телеграф)

