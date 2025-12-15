Кари претекао Џордана и ушао у НБА историју

Извор:
Стефон Кари наставља да помијера границе НБА историје, али ни његове невјероватне партије тренутно нису довољне да извуку Голден Стејт Вориорсе из резултатске кризе!
Искусни плејмејкер је у недјељу увече бриљирао против Портланд Трејл Блејзерса, убацио је чак 48 поена, чиме је престигао легендарног Мајкла Џордана и постао играч са највише утакмица од 40 и више поена послије 30. године живота у историји НБА лиге. Ипак, Вориорси су поражени на гостовању резултатом 136:131.
Кари, који ће у марту напунити 38 година, био је практично незаустављив. Погодио је 12 тројки из 19 покушаја, укупно шутирао 16/26 из игре, био сигуран са линије слободних бацања (4/4), а за 35 минута на паркету забележио је и три скока, три украдене лопте, двије асистенције и једну блокаду.
Кошарка
Брукс физички насрнуо на Леброна и "попио" искључење, Џејмс донио побједу Лејкерсима
Само два дана раније, Кари је по повратку на терен послије повреде десног квадрицепса убацио 39 поена против Минесоте, али је и тај меч Голден Стејт изгубио. Тако су Вориориси остали без побједе упркос двјема узастопним индивидуалним експлозијама свог најбољег играча.
Против Портланда, проблеми Голден Стејта поново су били видљиви у одбрани. Џерами Грант и Шејдон Шарп постигли су по 35 поена, док је Дени Авдија, син легенде Црвена звијезде Зуфера Авдије, додао 26, поена, осам асистенција и седам скокова. Иначе, домаћи тим је шутирао 51 одсто из игре и чак 26/29 са линије слободних бацања.
Иако резултати Ратника изостају, Каријев индивидуални учинак улази у анале НБА лиге - јер је постао и бек са највише утакмица од 45 и више поена у историји.
