Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

13.12.2025
16:38
Коментари:0
Као гром из ведра неба стигла је информација током седмице како је Бобан Марјановић направио велики повратак у АБА лигу и потписао за словеначку Илирију.
Он је данас, 13. децембра, уједно и дебитовао за словеначки тим у 10. колу регионалне АБА лиге, али се никако није добро повео, пошто је његов састав изгубио од Будућности са 20 разлике - 66:86.
Од самог почетка је Будућност задала ритам који Илирија није могла да испрати. Предност је расла из минута у минут и на крају се испоставило да је црногорски састав заправо добио сваку појединачну четвртину. Већ на полувремену су Подгоричани имали предност од 14 поена, а потом су је додатно увећали у наставку утакмице.
Бобан Марјановић је на терену провео нешто мање од 14 минута и успио је да убаци шест поена уз два скока и једну асистенцију. Шутирао је 3/6 за два и 0/1 за три поена. Најефикаснији у његовом тиму био је Едо Мурић са 19 поена и шест скокова.
Са друге стране, Украјинац, Олександр Ковилар је убацио 12 поена, док је Јоги Ферел постигао један поен мање, а Џери Бутсијел, Џуван Морган и наш Никола Танасковић су убацили по девет поена.
Будућност сада има скор 7-2 и прва је на табели Групе Б, док је Илирија пала на 2-7.
