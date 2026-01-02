Први напад у посљедњих 35 година: Планински лав усмртио жену у Колораду

Извор:
СРНА
02.01.2026
22:11
Коментари:0
Жена је усмрћена у нападу планинског лава у Колораду, што је први овакав инцидент у овој америчкој држави у посљедњих 35 година, рекла је портпарол природног парка "Естес" Кара Ван Хус.
Жену без свијести пронашли су планинари јуче око поднева на стази планине Крозије. Они су у близини тијела видјели планинског лава и отјерали га бацајући камење.
Љекар који је био међу планинарима указао је помоћ жени, али није пронашао пулс, рекла је новинарима Ван Хусова.
Полицајци су касније усмртили планинског лава у том подручју.
Није познато да ли је у нападу учествовала једна или више животиња, саопштиле су снаге реда.
Напади планинских лавова на људе у Колораду су ријетки, а од 1990. године пријављено их је 28.
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
11
22
03
22
00
21
50
21
47
Тренутно на програму