Колика ће бити цијена прасића за Божић?

02.01.2026
Пред празнике се биљежи благи пораст потражње, али не као раније, кажу узгајивачи свиња.
Симојловићи за продају имају уговорено већ 13 печеница. Рикановићи из села Бродац за продају имају око 30. Оба домаћина се надају да ће у ових неколико дана до Бижића успјети да све продају.
Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог
"Цијену ја нисам ни договарао, како буде уочи Божића, тад ће се знати цијена. Да ли ће бити пет, четири или осам, не вјерујем ја да ће то бити више од 7 КМ, можда 8 да је то и реално, јер није реално 10-12 КМ, али није реално ни 5КМ", каже Младен Симојловић, Дворови.
"Прасад је срећа ја немам много, увијек неких 25-30, па колико буде - буде и ја то на крају кад дође купац и пита пошто је ја кажем пошто ти кажеш и то тако завршим", прича, Радиша Рикановић, Бродац.
Цијена прасића не би требало да пређе преко 7 КМ. Ранијих година повећана потражња је и подизала цијене. Ове године међутим, грађани нису толико заинтересовани за куповину.
"Тренутно цијене су негдје између 5-6 КМ за прасад, не видим ни један разлог да се нешто промијени значајно у наредном периоду. Хајде можда да оде на 7 КМ, то је неко моје мишљење, јер слаба је изузетно потражња, то власници печењара, сигурно је мања за око 20%- 30% од прошле године потражња и за печеницама", каже Слободан Петрић, Удружење произвођача свиња РС.
Дуго је цијена прасића била између 4-5КМ, што је испод рентабилности. Свему томе кумовао је увоз те су домаћи произвођачи имали проблем са пласманом и продајом. Надају се да нова година доноси и боље дане за ову грану пољопривреде.
