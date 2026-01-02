Logo
Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

СРНА

02.01.2026

17:24

0
Предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске Стојан Маринковић рекао је Срни да нема велике потражње за божићним печеницама као претходних година.

Као разлоге за слабијом потражњом он наводи увоз прасади, али и чињеницу да су људи, плашећи се високих цијена, печенице купили у октобру и новембру и чувају их у замрзивачима.

Маринковић наводи да је тренутна цијена прасади 5,5 до 7,5 КМ по килограму живе ваге, зависно од тежине.

Он истиче да се узгајивачи свиња поново сусрећу са немогућношћу пласмана товних свиња усљед прекомјерног увоза прасића прије три или четири мјесеца, који су сада пристигли за клање.

prasići

pečenica

Božićni post

