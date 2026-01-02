Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

Извор:
СРНА
02.01.2026
17:24
Предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске Стојан Маринковић рекао је Срни да нема велике потражње за божићним печеницама као претходних година.
Као разлоге за слабијом потражњом он наводи увоз прасади, али и чињеницу да су људи, плашећи се високих цијена, печенице купили у октобру и новембру и чувају их у замрзивачима.
Маринковић наводи да је тренутна цијена прасади 5,5 до 7,5 КМ по килограму живе ваге, зависно од тежине.
Он истиче да се узгајивачи свиња поново сусрећу са немогућношћу пласмана товних свиња усљед прекомјерног увоза прасића прије три или четири мјесеца, који су сада пристигли за клање.
