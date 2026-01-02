Сахрањен новинар Дарко Гавриловић

02.01.2026
Дугогодишњи новинар Дарко Гавриловић сахрањен је данас на Новом гробљу у Котор Варошу.
Уз породицу и родбину, посљедњем испраћају присуствовале су бројне колеге новинари, пријатељи, представници политичког и друштвеног живота Републике Српске и општине Котор Варош.
Дарко је међу колегама оставио неизбрисив траг, превасходно као неизмјеран човјек и пријатељ, али и као велики професионалац.
Остаће упамћен по прегалничком раду, али и незаборавним дружењима са пријатељима и радним колегама.
Гавриловић је преминуо у сриједу, 31. децембра, у Бањалуци у 45. години живота након краће и тешке болести.
Дарко Гавриловић рођен је 1980. године, а током богате професионалне каријере оставио је неизбрисив траг у најзначајнијим медијским кућама у Републици Српској.
Он је радио у Новинској агенцији Републике Српске - СРНА, "Гласу Српске" и "Независним новинама".
Прерани одлазак Дарка Гавриловића представља велики губитак за новинарску заједницу и све који су имали част да сарађују са њим.
