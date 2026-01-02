Logo
Сахрањен новинар Дарко Гавриловић

02.01.2026

14:58

Новинар Дарко Гавриловић
Фото: Глас Српске

Дугогодишњи новинар Дарко Гавриловић сахрањен је данас на Новом гробљу у Котор Варошу.

Уз породицу и родбину, посљедњем испраћају присуствовале су бројне колеге новинари, пријатељи, представници политичког и друштвеног живота Републике Српске и општине Котор Варош.

Дарко је међу колегама оставио неизбрисив траг, превасходно као неизмјеран човјек и пријатељ, али и као велики професионалац.

Остаће упамћен по прегалничком раду, али и незаборавним дружењима са пријатељима и радним колегама.

Гавриловић је преминуо у сриједу, 31. децембра, у Бањалуци у 45. години живота након краће и тешке болести.

Дарко Гавриловић рођен је 1980. године, а током богате професионалне каријере оставио је неизбрисив траг у најзначајнијим медијским кућама у Републици Српској.

Он је радио у Новинској агенцији Републике Српске - СРНА, "Гласу Српске" и "Независним новинама".

Прерани одлазак Дарка Гавриловића представља велики губитак за новинарску заједницу и све који су имали част да сарађују са њим.

Дарко Гавриловић

novinar

