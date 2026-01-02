Дубровник: Опсежна потрага за мушкарцем из БиХ којег су таласи повукли у море

Извор:
Танјуг
02.01.2026
14:29
Коментари:0
У Дубровнику је у току опсежна акција трагања и спашавања на мору а према првим информацијама, хитне службе трагају за мушком особом, држављанином БиХ.
Како преноси Дубровачки дневник, мушкарац се са породицом фотографисао на стијенама, подно дубровачких зидина, када су га повукли снажни таласи у море.
Море је врло немирно, а таласи настали усљед југа који дува и спасиоцима отежавају приступ мјесту нестанка.
На терену су припадници Лучке капетаније, полицијских служби и ХГС С-а, а службама се прикључио и Дубровчанин Доминко Радић који са својом барком помаже у потрази несрећног туристе. У потрагу је укључен и хеликоптер.
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму