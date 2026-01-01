Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Извор:
СРНА
01.01.2026
19:12
Коментари:0
Грађани Цетиња запалили су данас свијеће и оставили цвијеће у знак сјећања на 13 невиних жртава које је прошле године убио њихов суграђанин Александар Мартиновић.
Свијеће су плали и цвијеће остављали грађани Цетиња, али и бројних црногорских градова.
Скуп је почео паљењем свијећа испред споменика Ловћенској вили у центру Цетиња, у знак сјећања на жртве трагичног догађаја.
Окупљање је организовала невладина организација "Стега".
На јавним институцијама на Цетињу данас су заставе на пола копља због годишњице масовног убиства.
Мартиновић је 1. јануара прошле године на Цетињу убио 13 особа, међу којима двоје дјеце и три жене.
Нападача је полиција опколила у близини породичне куће у насељу Хумци, гдје је покушао самоубиство. Преминуо је на путу ка Клиничком центру Црне Горе.
Регион
4 ч0
Регион
6 ч1
Регион
6 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Тренутно на програму