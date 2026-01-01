Logo
Large banner

Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Извор:

СРНА

01.01.2026

19:12

Коментари:

0
Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић
Фото: Pixabay

Грађани Цетиња запалили су данас свијеће и оставили цвијеће у знак сјећања на 13 невиних жртава које је прошле године убио њихов суграђанин Александар Мартиновић.

Свијеће су плали и цвијеће остављали грађани Цетиња, али и бројних црногорских градова.

Скуп је почео паљењем свијећа испред споменика Ловћенској вили у центру Цетиња, у знак сјећања на жртве трагичног догађаја.

Окупљање је организовала невладина организација "Стега".

На јавним институцијама на Цетињу данас су заставе на пола копља због годишњице масовног убиства.

Мартиновић је 1. јануара прошле године на Цетињу убио 13 особа, међу којима двоје дјеце и три жене.

Нападача је полиција опколила у близини породичне куће у насељу Хумци, гдје је покушао самоубиство. Преминуо је на путу ка Клиничком центру Црне Горе.

Подијели:

Тагови:

svijeće

Цетиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Регион

Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

4 ч

0
Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

Регион

Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

6 ч

1
На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

Регион

На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

6 ч

0
У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

Регион

У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

19

26

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

19

23

Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

19

17

Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

19

12

Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner