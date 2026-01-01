Logo
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Извор:

Телеграф

01.01.2026

14:39

Дијете старости свега двије године упуцано је синоћ 31. децембра у главу у Скопљу, преносе медији.

Дијете, чији идентитет није познат, примљено је синоћ у Клинику интензивне његе са тешком прострелном раном главе из ватреног оружја – рекао је данас др Игор Мерџановски, директор Клинике за трауматологију, ортопедске болести, анестезију, реанимацију и интензивну његу и хитну помоћ.

Holandija pucnjava

Свијет

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Како је навео Мерџановски, дијете је животно угрожено.

Директор клинике није имао информације о околностима под којима је дијете упуцано, преноси Телеграф.

Sjeverna Makedonija

